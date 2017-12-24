結合甲仙災後重建、農村再生　農遊體驗深度認識小林村

在台29線小林村舊址旁的「小林紀念公園」與鄰近的「小林平埔族群文物館」，透過遠眺小林村遺址進行災難形成的水土保持觀念教育，以及在文物館內的影片及各式導覽，讓我們認識小林以往的傳統技藝、生活方式，讓這個慘痛的國殤，轉換成具有教育意義的環境教學。

莫拉克颱風帶走了小林村，因土地取得及協助災後永久屋建設單位的原因，讓小林里分成「甲仙五里埔小林」、「杉林日光小林」以及「杉林大愛小林」三個地方。

為協助甲仙地區觀光旅遊推廣，農委會水土保持局台南分局，結合甲仙地區災後重建的成果以及農村再生輔導的成效，以「武壠舞獅」為主題辦理農村體驗遊程。

甲仙區小林社區發展協會張總幹事表示，協會工坊所創作的「百福餅」，即是期許小林村族人帶著勇氣，揮別過去的傷痛和陰霾，重新站起來創造更多福氣種子，希望大家能夠福氣自來，也為社區的發展帶來經濟上的收益。

水土保持局台南分局表示，透過本次遊程的辦理，輔導地方組織能夠建立自主營運永續經營的能力，透過水土保持局的網站平台協助推廣，持續帶動地方商家及在地組織串連，結合農村再生、水土保持及防災減災教育宣導以及當地文化、生態、山川景緻等各面向特色，推動觀光遊程體驗，讓更多民眾深入農村瞭解農村。