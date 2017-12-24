烏金饗宴創意料理　雲林烏魚子評鑑出爐

雲林區漁會為推廣雲林縣優質美味烏魚子，辦理烏魚子評鑑成績出爐了，七兩以上得獎者為特等獎朱崑宏、頭等獎王偉名、莊國顯、王詩婷和吳淑娟，五至七兩特等獎朱祐頡、頭等獎王智勇、莊韋軒、曾健一、林宜秋和朱崑宏。

106年度漁村特色漁產品產業行銷推廣活動，23日在箔子寮漁港漁產品直銷中心登場，除有一連串表演及趣味競賽之外，更推出11道烏魚創意料理辦桌180桌，縣長李進勇、副議長蘇俊豪、立法委員劉建國、四湖鄉長蘇國瓏、台西鄉長趙瑞和等與眾多民眾一同享受烏金饗宴，活動中還頒發獎牌及獎金給予上述十名得獎人，也表揚優秀漁業生產獎，對於優秀的生產者慰勞他們一整年的辛勞。