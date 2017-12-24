烏金饗宴創意料理　雲林烏魚子評鑑出爐

雲林區漁會為推廣雲林縣優質美味烏魚子，辦理烏魚子評鑑成績出爐了，七兩以上得獎者為特等獎朱崑宏、頭等獎王偉名、莊國顯、王詩婷和吳淑娟，五至七兩特等獎朱祐頡、頭等獎王智勇、莊韋軒、曾健一、林宜秋和朱崑宏。
106年度漁村特色漁產品產業行銷推廣活動，23日在箔子寮漁港漁產品直銷中心登場，除有一連串表演及趣味競賽之外，更推出11道烏魚創意料理辦桌180桌，縣長李進勇、副議長蘇俊豪、立法委員劉建國、四湖鄉長蘇國瓏、台西鄉長趙瑞和等與眾多民眾一同享受烏金饗宴，活動中還頒發獎牌及獎金給予上述十名得獎人，也表揚優秀漁業生產獎，對於優秀的生產者慰勞他們一整年的辛勞。
縣長李進勇表示，在各單位輔導及業者努力研發下，雲林烏魚子品質佳、口感好，讓雲林縣的烏魚子遠近馳名，也帶動地方經濟及增加漁村就業機會，烏魚子號稱海底人蔘，是雲林的特色農特產品，也是縣政府非常注重的水產養殖重點產業，我們漁民很用心為突破困境不斷研發改善及提升烏魚子加工品質，符合國人健康飲食觀念，使雲林烏魚子在國內外都享有盛名，透過每年舉辦的產業文化活動，已打響雲林烏魚子的名氣。
李進勇指出，每年冬至前後十天是烏魚盛產旺季，然而近幾年受天候影響及海洋漁業資源逐漸匱乏，致使本地沿海野生烏魚數量逐漸減少，帶動養殖烏魚產業興起。在漁民不斷提升養殖及加工技術，製作出低鹽、低鈉品質優良的烏魚子，其口味已能迎合大眾口味媲美野生烏魚子，雲林縣出產的烏魚子，強調安全、優質並且不添加防腐劑、低油、低鈉，並通過層層安全把關，確保消費者的食品安全，所產烏魚子色澤橙紅透亮，鹹度適中，口感最好，獲得大眾喜愛。
年節將近，烏魚子為台灣味的高尚伴手禮及年菜佳餚，為春節送禮首選，也請消費者能多多選購雲林產的優質、安全伴手禮，海底人蔘「烏魚子」，以實際行動來支持雲林在地農漁畜禽產業及安全農產品。
▲戰鼓表演。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2017.12.23）