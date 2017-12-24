響應國際志工日　環保志工趣味競賽寓教於樂

為響應2017國際志工日及環境教育「全球守護年」主題，高雄市政府環境保護局於23日假高雄市國家體育場舉行「2017榮耀志工環保樂活運動趣活動」。由高雄市政府蔡柏英副秘書長、環保局蔡孟裕局長與首次公開露面的環保局吉祥物環保超人碳哥，一同帶領身穿環保創意資源回收物服裝的本市環保志工，與運動競賽選手共約1,400人熱鬧進場，展現充沛的精神、活力與幹勁。競賽同時也邀請蒞臨貴賓及市民朋友一同參與，讓刺激的競賽增添不少趣味性。

活動現場亦有環保局、衛生局、環境教育設施場所與推動環境教育之團體等，設立多元的環境教育宣導闖關攤位，包括節能大作戰、環保護照問與答、綠色生活與環保集點、水資源宣導、海洋環境保育、登革熱防治及資源回收宣導等攤位。其中環保局展示環境教育行動巡迴車教具教材，提供民眾正確節約能源之觀念，市民透過互動的闖關遊戲中認識環境教育，藉以培養正確的環保概念與提升民眾環保意識。

運動會由高雄市政府蔡柏英副祕書長與志工選手代表，帶領所有運動員進場並宣誓趣味運動競賽正式開始。暖身操後，接著進行本活動的重頭戲，環保拋磚引玉、環保吸鐵樂、搶水大作戰、資源回收分類王等項目競賽，透過多元且具有環保議題的趣味競賽活動，過程同時達到提升環保意識與正確環保觀念的效果。

經過最後競賽結果分別由「環保元氣大車拚」大社區觀音社區環保志工隊勇奪四項優勝、「環保拋磚引玉」冠軍為仁武區烏林里環保志工隊、旗山區糖廠社區環保志工隊奪得「環保吸鐵樂」及「搶水大作戰」冠軍、「資源回收分類王」由北鳳山區如意環保志工隊獲得優勝。