影／台灣新劇藝術節踩街　穿越時空回到1920

23日為2017台灣新劇藝術節系列活動重頭戲「文化火車頭」藝術行動，此次有別以往踩街遊行，隊伍由上百位青年學子、民眾、劇團藝術工作者組成，以扮裝、音樂、歌聲、偶劇，傳達人民心中的台灣新社會願景，一起走過賴和、王敏川、陳虛谷、楊守愚、謝雪紅等彰化文化前輩推展文化行動地點，展現台灣文化走向民間行動精神。

彰化縣文化局首次於今年以「台灣新劇」理念創辦「台灣文化日在彰化」系列活動，傳承1920年代台灣文化協會前輩啟蒙民眾的文化行動精神，深入民間傳播新思潮、促進台灣社會改革，從新劇的核心理念「深入民間、關懷社會、提升文化」出發。



▲台灣新劇藝術節活動重頭戲「文化火車頭」踩街活動，變裝踩街，重現當年場景。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.23）

文學跨界結合戲劇、旅行、戶外劇場、街頭藝術行動、紀錄劇場、工作坊培力等多元形式，鼓勵台灣文學戲劇創作、促進台德日劇場運動對話交流，深化青年民眾的公民思維、開展文化想像與藝文實務參與，凝聚學校與民間團體合力實踐「推動台灣文化向上」精神。



▲台灣新劇藝術節活動重頭戲「文化火車頭」踩街活動，變裝踩街，重現當年場景。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.23）

「文化火車頭」藝術行動遊街隊伍從臨近日治時期新劇重要演出場域彰化座的縣立美術館、武德殿廣場出發，途經當時多位文協人士兒時就讀的彰化公學校（孔廟）、當年文化講演傳播新思想的元清觀廟埕，以及往來各地赴會的彰化火車站，邀集彰化師大白沙管樂社、20%實驗劇坊、專業舞者、影響‧新劇場等團體與在地組織共同參與。



▲台灣新劇藝術節活動重頭戲「文化火車頭」踩街活動，變裝踩街，重現當年場景。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.23）

彰中台文社、彰女台文社、員中戲劇社、靜宜大學台文系等青年學子發表「戲劇種子工作坊」學習成果，展現青年學子的活力，另有以文學文本為題材發想編導的戲劇表演－「一桿稱仔」、「天亮前的戀愛故事」、「兩對摩登夫婦」，取材自《台灣民報》、《台灣》等報紙刊物的舞蹈演出。期許透過具有文化意義的精神性傳承，共同開展地方文化想像，再現彰化文化精神，共營彰化文化大縣！