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全台首家超跑俱樂部開幕　百輛稀有超跑市價破十億

記者金武鳳／台中報導2017/12/24 09:45
▲全台首家超跑俱樂部開幕，出動百輛稀有超跑造勢，形成難得一見的紳士與名車輝映畫面（圖／記者金武鳳攝 , 2017.12.23）
▲全台首家超跑俱樂部開幕，出動百輛稀有超跑造勢，形成難得一見的紳士與名車輝映畫面（圖／記者金武鳳攝 , 2017.12.23）

為了替全台首家超跑俱樂部開幕造勢，台中市安和路上聚集了近百輛稀有超跑，包括身價4,000萬的藍寶堅尼、絕版法拉利458 Spider跑車及奧斯頓馬丁等，每輛都以千萬元起跳，總市值破10億元。超跑、美女一字排開的大陣仗，吸引路人圍觀，有人驚嘆「這輩子還沒有看過那麼多輛大牛、小牛齊聚場面！」

由執夢國際公司成立的新型態超跑俱樂部，結合了「SFC」風格時尚改裝廠，以及「KERS club」，全台首創。俱樂部下午剪綵開幕，同樣隸屬於「執夢」旗下的「極速超跑」租賃門市，則先於早上開幕，兩場開幕活動都號召數十輛各款超跑助陣，聲勢壯大又拉風！


▲美女與超跑吸睛度破錶，成了圍觀民眾鏡頭捕捉焦點。（圖／記者金武鳳攝 , 2017.12.23）

全台首家超跑俱樂部位於安和路上，一樓是SFC 風格時尚改裝廠，二樓是「KERS club」，前者以提供車輛外觀改裝的相關套件，譬如：鋁圈、輪胎、避震器、尾翼等商品，以及專業、客製化超跑改裝服務為主。此外，店內也展售與超跑相關的精品，譬如：有機香氛、汽車座椅皮件等商品。

「KERS club」主要是提供前來改裝的車主，在等候愛車改裝同時，有休憩或與車友聚會、交流車訊場所。俱樂部提供客製化服務，料理由曾經擔任五星級飯店主廚、專攻西餐料理16年的黃聰閔掌理，他對食材創意混搭十分擅長。開幕初期，KERS club僅接受預訂客人，未來將朝向會員制方式營運。


▲超跑俱樂部今天開幕，為造勢而聚集的稀有超跑近百輛，連平日難得一見的大牛、小牛，放眼望去都可以一次看到三輛，讓超跑迷大呼過癮。（圖／記者金武鳳攝 ,2017.12.23）

執夢國際執行長陳風廷表示，位於市政路的「極速超跑」租賃是繼桃園、台北之後的第三家門市，而位於安和路的超跑俱樂部是全台第一！之所以選擇落腳台中，主要是看好中部人對超跑著迷程度。據了解：中彰地區的超跑數量粗估破千輛，密度居全台之冠。

 

關鍵字執夢國際超跑超跑俱樂部藍寶堅尼法拉利
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