影／「我們這藝班」僑信國小美術班畢業展　內容多元創意

發展美術專班有20年歷史的僑信國小，迎接2018年的歲末年終之際，在員林美術館舉辦「我們這藝班」畢業成果展，展出52幅畢業生及歷屆校友39幅作品，展期即日起至31日止，校長蕭勝斌誠摯邀請所有鄉親及喜愛藝術的民眾蒞臨欣賞一起走進充滿童趣的幻想國度。

員林市長張錦昆表示，他非常鼓勵各級學校培養藝文及美術人才，因為令人感動的城市之美，在於豐富的藝術內涵，在其點綴之下自有蘊蘊而發的活力。感謝僑信國小美術班老師，無畏寒暑更迭始終如一地指導學生美術理論及技巧，培養學生多樣化藝術表現形式的包容與欣賞能力，更隨時提供多元化的作品創意表現手法



▲僑信國小第二十屆美術班在員林美術館舉辦畢業成果展。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.23）

僑信國小美術班，從從民國84年成立迄今，國小3年級對外招考，具有美術天分的學生，目前每年級設有一班，共有120人，今年參加全國美術比賽共獲奪得2項特優獎項的殊榮，指導老師賴仲彥說，為了此次的畢業美展，同學們從9月開學後就卯足全勁除了畫畫外，學習舞蹈，將平日早自修及彈性上課時間，全部用在準備這次畢業展。



▲僑信國小第二十屆美術班在員林美術館舉辦畢業成果展。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.23）

畢業生陳芊文說，她從小就愛畫畫，夢想成為像韓國女子團體載歌載舞，能夠在歌壇闖出一番名氣。現場展出兩幅「柑仔店」跟「工地高樓現場」，也表達出萬丈高樓平地起，唯有努力才是往前的原動力。



▲僑信國小第二十屆美術班在員林美術館舉辦畢業成果展，參展的每一件作品都展現出孩子在求學歷程中，經歷無數次的創意激發後創作的豐碩成果。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.23）

蕭勝斌說，此次展出內容包括繪畫、漫畫、水墨、版畫、平面設計與複合媒材作品，主題牆則是學生的集體創作「我們這藝班」、紙捲藝術作品「WE LOVE ART」以及「藝起走過，精彩20」，展出作品內容多元，每一件作品呈現出多元、自由的創意與清新的活力，必讓觀賞者有深刻的體驗。



▲僑信國小第二十屆美術班在員林美術館舉辦畢業成果展，參展的每一件作品都展現出孩子在求學歷程中，經歷無數次的創意激發後創作的豐碩成果。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.23）