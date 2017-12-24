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故宮嘉義南院培育小志工　推學童博物館教育

記者任禮清、陳鐘聲／嘉義報導2017/12/24 09:00
▲國立故宮博物院嘉義南院辦理小志工招募，從小開始推廣博物館植基教育。（圖／記者陳鐘聲翻攝 , 2017.12.23）
▲國立故宮博物院嘉義南院辦理小志工招募，從小開始推廣博物館植基教育。（圖／記者陳鐘聲翻攝 , 2017.12.23）

國立故宮博物院嘉義南院，自106年起辦理小志工招募，透過培訓、考核及值勤等訓練期程，藉以提供小學生深入瞭解故宮文物的機會，順勢從小開始推廣博物館植基教育，23日下午在故宮南院一樓集賢廳，頒發29位小志工服務證書及舉行成果發表。

小志工招募對象以雲、嘉、南地區各公、私立小學五、六年級學生為主，每梯次為30人；完成培訓後，在資深志工及實習生等引導下，會在故宮南院一樓「兒童創意中心」提供導覽服務、參觀引導及協助整理展示教材教具等，最少須完成20小時的服勤，才可獲得服務證書。

近一年來，小志工們在故宮南院一起訓練、學習、輪值，推廣文物，成果發表會時分別上台分享值勤心得，小志們分享害羞緊張的經歷時，也感性的分享自己的成長歷程，及導覽兒童創意中心展區的具體呈現與收穫。

國立故宮博物院李靜慧副院長表示，感謝家長們給故宮機會與孩子一起成長，故宮不是只有給大人或觀光客看的；希望透過小志工，讓更多同年齡層的學童喜歡來故宮，了解、使用故宮文物的知識、文化等資源，也透過小志工們，瞭解到這個年齡層對故宮的期待，進而做得更好。

故宮南院表示，自104年底開館後，在博物館一樓就規劃佔地340坪、專屬5至12歲學童空間「兒童創意中心」， 搭配院藏及南院常設展覽，以「亞洲陶瓷」、「亞洲茶文化」及「亞洲織品」為主，小朋友除能在兒童中心觸摸、試穿印尼紗龍，更可透過AR互動裝置，深入認識印尼文化，「親子閱讀區」則提供亞洲各地的童書繪本，家長們可與小朋友席地而坐，享受精彩故事與親子共讀的美好。

 

關鍵字故宮博物院故宮南院李靜慧志工兒童創意中心
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