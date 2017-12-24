故宮嘉義南院培育小志工　推學童博物館教育

國立故宮博物院嘉義南院，自106年起辦理小志工招募，透過培訓、考核及值勤等訓練期程，藉以提供小學生深入瞭解故宮文物的機會，順勢從小開始推廣博物館植基教育，23日下午在故宮南院一樓集賢廳，頒發29位小志工服務證書及舉行成果發表。

小志工招募對象以雲、嘉、南地區各公、私立小學五、六年級學生為主，每梯次為30人；完成培訓後，在資深志工及實習生等引導下，會在故宮南院一樓「兒童創意中心」提供導覽服務、參觀引導及協助整理展示教材教具等，最少須完成20小時的服勤，才可獲得服務證書。