雲林國中小清寒獎助學金　擴增名額嘉惠更多學童

「106年度國民中、小學清寒獎助金慈善公益活動」於今(23)日舉辦頒獎典禮。本活動由社團法人雲林縣兒童福利發展協會承辦，由雲林縣政府、雲林縣不動產開發商業同業公會與財團法人雲林縣文化基金會共同主辦，縣府秘書長黃玉霜、副議長蘇俊豪、議員江文登、文化處長林孟儀、教育處長梁恩嘉、社會處副處長陳怡君、雲林縣不動產開發商業同業公會理事長李明石、雲林縣不動產開發商業同業公會秘書長周宗正、雲林縣兒童福利發展協會理事長郭建位等均親臨現場頒發助學金。往年的獎助金提供100個名額，今年特別擴大辦理，增加到200位清寒學童獎助學金，鼓勵嘉惠更多的學生與家庭。



▲秘書長黃玉霜鼓勵學童勇敢追夢。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2017.12.23）

秘書長黃玉霜表示，能夠協助弱勢家庭的學生安心求學，讓他們順利學習圓夢，是非常有意義的一件事，期望他們能達到更好的學習成果，未來成為造福社會的力量，共同為社會盡一份心力。



▲折翼天使樂團演出。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2017.12.23）

本活動更首次邀請到2個表演團體，其一是「折翼天使樂團」，該團體已成功培育超過20個雲林在地的身心障礙孩子，從完全沒有音樂基礎，到輔導考取街頭藝人證照，讓他們在音樂的舞台上找到自信，並習得一技之長。另一表演團體為「雲林縣立二崙國中口琴隊」，二崙國中一直以來著重鄉土關懷，致力推行藝術與人文教育，培養學生藝術欣賞之人文素養及藝術創作能力。



▲二崙國中口琴隊演出。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2017.12.23）

雲林縣不動產開發商業同業公會理事長李明石表示，為鼓勵雲林縣內清寒學生向學，每年皆特別提供獎助金獎助本縣國小及國中清寒學童就學，協助弱勢家庭之學生減輕部分家庭負擔，維護學童享有更好的受教權，同時鼓勵家長更能走出戶外，投身於公共參與。

雲林縣兒童福利發展協會理事長郭建位強調，本活動以發送幸福為目的，讓愛傳遞為宗旨，廣邀雲林縣公私立社福機關團體推薦所服務之弱勢家庭申請獎助金，今年更邀集雲林縣內各國中、小學推薦名額，經審查後，共核定200名學童受獎。兒福協會戮力推動弱勢兒及新住民家庭關懷、青少年輔導，共同透過大手扶小手的力量，構築愛的正能量，讓愛無遠弗界的持續發酵開來。