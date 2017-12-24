嘉義大學農藝志工熱公益　聖誕節前夕為長輩慶生暖心

嘉義大學有一群默默付出的志工，本著長期關懷社會、照顧弱勢團體之精神，於聖誕節前展現關懷行動不便長者之心，23日下午為聖馬爾定芳安護理之家220餘位行動不便之長輩，舉辦一場「花開的季節喜迎春」與幫行動不便長輩慶生活動，致贈生日卡及生日禮物，並高唱生日快樂歌，表達志工夥伴對壽星之祝福。
活動開場以幽默之對白問候阿公、阿媽，接著進行活動主軸紙梅花手工藝製作，梅花愈冷愈開花，象徵堅忍不拔之精神，對長輩們更是最好之精神鼓舞。阿公、阿媽開心又喜悅，希望兒孫來探望時展現成果，將喜悅分享給兒孫，並且將紙梅花掛在床頭前，分享成果給同寢室之長輩們。針對猜猜看趣味活動，每各題目幾乎有一半以上長輩舉手搶答，志工們皆致贈獎品作為耶誕禮物。全場輕鬆愉快地歡度佳節。
此項活動除專門為10、11、12月長輩們慶生外，會場佈置更充滿耶誕與迎春氣息，除欣賞志工學生們準備之短劇外，並有志工與長者們盡情歡唱，感受到新春花開之喜氣洋洋，歡樂遊戲猜猜看活動，讓其動動手、腳、腦，在切蛋糕慶生之餘，也喜迎新春來臨，且讓志工夥伴們學習到懂得關心身邊較為弱勢之人
指導老師侯金日表示，農藝志工隊舉辦行動不便長輩服務與關懷活動轉眼間已19年，看著許多阿公、阿媽歲月增進之際，身體反而更加健康，覺得相當欣慰。
侯老師再次指出，從87年9月起服務至今已滿19年，正邁入第20個年頭，長期來服務隊工作夥伴服務精神始終如一，雖隊員之更換與畢業年復一年變動，但不變的是一顆永續服務之心持續存在著，志工夥伴之長期付出，孕育著「服務、輔弱、愛人、成長」之服務理念。該社團長期關懷社會弱勢團體、服務弱勢族群，長期服務深獲社會各界之肯定，曾多次代表學校參加教育部所舉辦之全國大專院校績優學生社團評鑑，在服務性社團評選中皆獲得優等與特優獎，表現相當令人刮目相看。