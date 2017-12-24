嘉義大學農藝志工熱公益　聖誕節前夕為長輩慶生暖心

嘉義大學有一群默默付出的志工，本著長期關懷社會、照顧弱勢團體之精神，於聖誕節前展現關懷行動不便長者之心，23日下午為聖馬爾定芳安護理之家220餘位行動不便之長輩，舉辦一場「花開的季節喜迎春」與幫行動不便長輩慶生活動，致贈生日卡及生日禮物，並高唱生日快樂歌，表達志工夥伴對壽星之祝福。

活動開場以幽默之對白問候阿公、阿媽，接著進行活動主軸紙梅花手工藝製作，梅花愈冷愈開花，象徵堅忍不拔之精神，對長輩們更是最好之精神鼓舞。阿公、阿媽開心又喜悅，希望兒孫來探望時展現成果，將喜悅分享給兒孫，並且將紙梅花掛在床頭前，分享成果給同寢室之長輩們。針對猜猜看趣味活動，每各題目幾乎有一半以上長輩舉手搶答，志工們皆致贈獎品作為耶誕禮物。全場輕鬆愉快地歡度佳節。