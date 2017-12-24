雲林縣老人福利機構聖誕快閃　世代交流傳遞關懷減少距離

聖誕節將屆，各地的慶祝及節慶活動陸續展開，讓人感受到濃濃的聖誕氣氛，但今年雲林的聖誕節不一樣，由雲林縣政府特別結合社團法人中華民國兒童及老人照護協會、雲林斗六國中至雲林縣老人福利機構辦理「聖誕快閃」活動。

社會處徐忠徹處長表示，近年來工商業發達，很多青壯人口都前往都市就業發展，加上少子化的影響，雲林縣人口數快速邁入高齡化，已成為高齡的縣市。而社團法人中華民國兒童及老人照護協會，長期關注兒童及老人事務，解決高齡化衍生問題，與雲林縣社會福利政策的方向不謀而合。

徐忠徹說，雲林縣自105年11月起積極辦理長照2.0服務，希望可以讓失能老人皆能受到妥善的照顧，建構看的到、找的到、用的到的社區照顧服務網。同時亦積極輔導團體設置長青食堂，讓老人一同共餐，並鼓勵成立社區照顧關懷據點，開辦長青學苑、樂齡中心等，營造友善的環境，為雲林下一個未來預為準備。