雲林縣老人福利機構聖誕快閃　世代交流傳遞關懷減少距離

聖誕節將屆，各地的慶祝及節慶活動陸續展開，讓人感受到濃濃的聖誕氣氛，但今年雲林的聖誕節不一樣，由雲林縣政府特別結合社團法人中華民國兒童及老人照護協會、雲林斗六國中至雲林縣老人福利機構辦理「聖誕快閃」活動。
社會處徐忠徹處長表示，近年來工商業發達，很多青壯人口都前往都市就業發展，加上少子化的影響，雲林縣人口數快速邁入高齡化，已成為高齡的縣市。而社團法人中華民國兒童及老人照護協會，長期關注兒童及老人事務，解決高齡化衍生問題，與雲林縣社會福利政策的方向不謀而合。
徐忠徹說，雲林縣自105年11月起積極辦理長照2.0服務，希望可以讓失能老人皆能受到妥善的照顧，建構看的到、找的到、用的到的社區照顧服務網。同時亦積極輔導團體設置長青食堂，讓老人一同共餐，並鼓勵成立社區照顧關懷據點，開辦長青學苑、樂齡中心等，營造友善的環境，為雲林下一個未來預為準備。
徐忠徹指出，雖然入住老人福利機構的長輩大都是慢性疾病且行動較不便，但老人福利機構一直積極推動社區參與。這次社團法人中華民國兒童及老人照護協會，及斗六國中學生主動到機構傳達關懷與愛心，形塑世代融合的交流。根據研究顯示，世代交流有效提升年輕世代與老年世代的互動方式，避免年輕世代對老年世代產生負面刻板印象，進一步縮短世代距離。
社會處徐忠徹處長同時也呼籲年輕一輩能多給長輩多一點關懷，今日我們為老人所做的，就是明日為我們自己做鋪路工作。期待透過在地化之社區照顧，關心老人生活狀況及身心機能情形，增進縣內老人之生活及照顧品質。
▲斗六國中學生快閃送暖。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2017.12.23）