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原民上菜囉　咖啡美食烹飪比賽婆婆媽媽揮灑廚藝

記者陳宗傑／屏東報導2017/12/24 09:31
▲參賽隊伍由3人組成，以在地食材添加咖啡入菜設計出「三菜一湯一主食」的原民特色料理。（圖／記者陳宗傑攝,2017.12.23）
▲參賽隊伍由3人組成，以在地食材添加咖啡入菜設計出「三菜一湯一主食」的原民特色料理。（圖／記者陳宗傑攝,2017.12.23）

泰武鄉咖啡聖誕嘉年華系列活動，規劃主題以烹飪美食結合部落音樂與泰武咖啡出發，今(23)日與大仁科技大學合辦「2017 年原民上菜囉!咖啡美食烹飪比賽」，結合部落農特產品及文創手工藝品展售市集、咖啡音樂會及聖誕燈飾展，營造一個以「原住民美食&咖啡產業」為特色主題的聖誕活動。


▲烹飪比賽結合部落農特產品及文創手工藝品展售市集。（圖／記者陳宗傑攝,2017.12.23）

泰武鄉有許多農特產品、特色民宿、有機咖啡等、近年來更成立了吾拉魯滋部落產銷中心，為泰武鄉觀光產業注入新活力。本次活動委由大仁科大餐旅系於吾拉魯滋舉辦烹飪比賽，可以讓有實力的年輕人有機會嶄露身手，且讓前來旅遊的遊客不僅能看到精采的原住民表演，更能了解當地美食文化。


▲參賽隊伍由3人組成以在地食材添加咖啡入菜設計出「三菜一湯一主食」的原民特色料理。（圖／記者陳宗傑攝,2017.12.23）

今年總計有6隊18位參賽者，每隊由主廚1名助手2名3人組成，參赛者須以泰武在地食材及原民特有原生植物，設計出「三菜一湯一主食」的原民特色料理，其中必須有一道菜餚需添加咖啡入菜， 除交由6位評審計分外，另需準備 20 人份之主食，現場隨機募集 20 民眾進行喜好評分。


▲泰武國小學童在市集設攤行銷文創商品，希望早日達到出國學習的圓夢基金（圖／記者陳宗傑攝,2017.12.23）

鄉長邱登星表示，期望透過比賽讓在地年輕人及喜歡做菜的部落婆婆媽媽們有揮灑廚藝的平台，比賽同時結合表演及市集節目讓活動充滿活力及多元樣貌，盼活動透過味覺、視覺、嗅覺、觸覺等體驗充滿原味的聖誕節，讓「喝咖啡」及「原民風味餐」結合提升本鄉餐飲文化，激盪出原住民極具特色之原野風味美食表現。

 
▲泰武鄉與大仁科大辦理「2017 年原民上菜囉!咖啡美食烹飪比賽」。（圖／記者陳宗傑攝,2017.12.23）

關鍵字泰武咖啡烹飪比賽吾拉魯滋聖誕嘉年華泰武國小
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