2017盲人環台公益路跑　今日從南門國中起跑

跑步時有看2人一組互相拉著繩子一起跑嗎？那是視障跑者跟陪跑員配合的方式，平均每月超過30場路跑比賽的台灣，有個族群看不見，但願意鼓起勇氣走出黑暗參加路跑；新北市大台北扶輪主辦、中華視障路跑運動協會協辦，及台北市立南門國中的支持下，透過盲人環台為愛而跑的活動，讓社會認識視障跑者和陪跑員的世界，鼓勵大家加入陪跑志工的行列，讓視障朋友跑出健康與希望！

2017盲人環台為視障而跑公益的活動~Run for rose，今（23）日從台北市的南門國中開跑；為期23天的盲人環台路跑活動，盲人將在陪跑員的協力下，用雙腳踏遍全台灣，證明眼盲心不盲，在彼此的扶持下跑完全台！

｢一條繩二顆心散播愛｣，是陪跑員和視障跑者最貼切的寫照！一條陪跑繩，兩端繫著視障跑者和陪跑員彼此間的信任和關懷，為了健康，一起跑步運動；很多陪跑志工剛開始是因為自己喜歡跑步，接觸到視障跑團後，覺得陪跑既可以維護身體健康又可以幫助別人，因而踏上陪跑的「不歸路」，情義相挺，也鼓勵更多的視障朋友跨出心裡的那一個界限，讓陪跑繩帶著他們跑出健康。

視障朋友吳春成說，台灣最美麗的風景是人，對視障跑者來說，跑步當中最美麗的風景無疑就是陪跑員了！自己從來沒想過有人願意無私地幫助別人，因琣跑員一路上的支持與訓練，加上不服輸的個性，完成連對明眼人都很困難的洄瀾110公里和關山九連馬；很感謝新北市大台北扶輪社舉辦盲人環台為視障而跑的活動，讓大家知道只要有社會的資源，是可幫助視障朋友完成一個遙不可及的夢想。

參與策畫盲人環台為視障而跑活動的新北市大台北扶輪社員兼陪跑員楊鍾鼎表示，因加入陪跑志工而成長許多，視障跑者與陪跑員之間亦師亦友、脣齒相依的夥伴關係，跑程當中的配速安排、路況調整、情緒管理，都不是簡單的課題；南門國中校長曾文龍認為，這次活動對學生而言，非常具有教育意義，是一場非常有意義的生命教育，對於此次活動深表認同與支持。

新北市大台北扶輪社希望藉由2017盲人環台為視障而跑公益的活動~Run for rose，拋磚引玉，打造一個視障朋友跑步運動的平台，邀請社會大眾認識、了解陪跑員在做什麼，吸引更多熱情的志工共襄盛舉，成為視障跑者眼中最美麗的風景，並為視障路跑籌幕愛心的基金；更重要的是，讓視障朋友樂意走出戶外、擁抱健康、迎向陽光，活動的詳情可至FB 搜尋盲人環台。