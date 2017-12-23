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新北市民歌演唱會　趙樹海與朱立倫合唱「想你」

記者陳志仁／新北報導2017/12/24 00:45
▲新北市歡樂耶誕城民歌演唱會今（23）日晚間熱鬧登場。（圖／記者陳志仁攝，2017.12.23）
▲新北市歡樂耶誕城民歌演唱會今（23）日晚間熱鬧登場。（圖／記者陳志仁攝，2017.12.23）

新北市歡樂耶誕城民歌演唱會今（23）日晚間熱鬧登場，新北市長朱立倫與資深歌手趙樹海共同高歌《想你》，市民廣場觀眾也跟著大聲開唱，一起合音，為演唱會掀起高潮；此外，為求活動順利，文化局長林寬裕還站在入口處全程緊盯。

朱立倫表示，民歌是大家都會唱的歌，40幾年來陪伴著我們一起成長，新北市歡樂耶誕城延續傳統舉辦民歌的演唱會，重現經典歌曲帶給人們的美好回憶與時代眷戀，希望帶給市民朋友最愉快、最幸福的感覺；此外，明天市民廣場還有平安夜的活動，也歡迎所有民眾一起來共襄盛舉，散播耶誕褔音。

演唱會由民歌手古勝中與周美蒂、南方二重唱、三金歌王殷正洋、范廣慧、王海玲開場，接著影視歌三棲的民歌才子趙樹海與朱立倫合唱「想你」，接下來由重量級民歌手馬毓芬及其姪兒女（馬永霖、馬永蒂、馬永恩）、知己三重唱、凃佩岑、周秉鈞、王瑞瑜、李明德、陳宏銘、偶像歌手朱俐靜、于台煙、許景淳接唱。

文化局說，由蘇來與許景淳合唱其作曲的《月琴》，並率領七組歌手們帶來多首合唱曲，現場再度掀起另波高潮！市府繼104年的「民歌40」演唱會感動全場，帶起民歌熱潮，校園民歌因「新北市」再起，今年新北市也不缺席，邀請17組共24位具代表性各世代卡司，帶給歌迷最豐富、最有層次的視聽覺饗宴。

關鍵字新北市歡樂耶誕城民歌演唱會朱立倫文化局長林寬裕蘇來許景淳
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