新北市民歌演唱會　趙樹海與朱立倫合唱「想你」

朱立倫表示，民歌是大家都會唱的歌，40幾年來陪伴著我們一起成長，新北市歡樂耶誕城延續傳統舉辦民歌的演唱會，重現經典歌曲帶給人們的美好回憶與時代眷戀，希望帶給市民朋友最愉快、最幸福的感覺；此外，明天市民廣場還有平安夜的活動，也歡迎所有民眾一起來共襄盛舉，散播耶誕褔音。

新北市歡樂耶誕城民歌演唱會今（23）日晚間熱鬧登場，新北市長朱立倫與資深歌手趙樹海共同高歌《想你》，市民廣場觀眾也跟著大聲開唱，一起合音，為演唱會掀起高潮；此外，為求活動順利，文化局長林寬裕還站在入口處全程緊盯。

演唱會由民歌手古勝中與周美蒂、南方二重唱、三金歌王殷正洋、范廣慧、王海玲開場，接著影視歌三棲的民歌才子趙樹海與朱立倫合唱「想你」，接下來由重量級民歌手馬毓芬及其姪兒女（馬永霖、馬永蒂、馬永恩）、知己三重唱、凃佩岑、周秉鈞、王瑞瑜、李明德、陳宏銘、偶像歌手朱俐靜、于台煙、許景淳接唱。

文化局說，由蘇來與許景淳合唱其作曲的《月琴》，並率領七組歌手們帶來多首合唱曲，現場再度掀起另波高潮！市府繼104年的「民歌40」演唱會感動全場，帶起民歌熱潮，校園民歌因「新北市」再起，今年新北市也不缺席，邀請17組共24位具代表性各世代卡司，帶給歌迷最豐富、最有層次的視聽覺饗宴。