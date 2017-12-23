倫敦動物園失火 1土豚4貓鼬罹難

（中央社倫敦23日綜合外電報導）英國倫敦動物園（London Zoo）今天清晨發生大火，燒毀一間餐館和禮品店，造成一隻土豚和4隻貓鼬罹難，另有數名員工因吸入濃煙接受治療。

法新社和英國廣播公司（BBC）報導，每年吸引120萬遊客的這座市中心動物園於黎明前失火後關閉，但園方表示，24日將會重新開放。

園內動物探險區（Animal Adventure）餐館失火後，迅速延燒至鄰近商店，當局派出10輛消防車馳赴現場灌救，72名消防隊員耗費3個多小時才控制住火勢。

動物園發表聲明說：「很不幸，我們的獸醫已證實有一隻名收米夏（Misha）的9歲大土豚喪生，另有4隻貓鼬仍下落不明，但我們如今推定牠們也已罹難。」