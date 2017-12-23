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中央社

倫敦動物園失火 1土豚4貓鼬罹難

中央社2017/12/24 02:43
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社倫敦23日綜合外電報導）英國倫敦動物園（London Zoo）今天清晨發生大火，燒毀一間餐館和禮品店，造成一隻土豚和4隻貓鼬罹難，另有數名員工因吸入濃煙接受治療。

法新社和英國廣播公司（BBC）報導，每年吸引120萬遊客的這座市中心動物園於黎明前失火後關閉，但園方表示，24日將會重新開放。

園內動物探險區（Animal Adventure）餐館失火後，迅速延燒至鄰近商店，當局派出10輛消防車馳赴現場灌救，72名消防隊員耗費3個多小時才控制住火勢。

動物園發表聲明說：「很不幸，我們的獸醫已證實有一隻名收米夏（Misha）的9歲大土豚喪生，另有4隻貓鼬仍下落不明，但我們如今推定牠們也已罹難。」

聲明表示，居住在攝政公園（Regent's Park）內動物園的管理員迅速做出回應，火災於清晨6時（台灣時間下午2時）過後不久發生，部分員工必須接受治療。

倫敦救護車局表示，它在現場治療8名傷患，6人吸入濃煙，另2人受輕傷。

倫敦消防隊表示，其中一名傷者是消防隊員，手腕受輕傷送醫。

動物園表示：「我們有管理員住在動物園內，他們與保全人員迅速把園內動物移往圍欄內安全地點。我們的獸醫正密切監控鄰近的全部其他動物，但初步跡象顯示，牠們未受波及。未來幾天我們將會持續監控。」

園方又說：「目前要揣測失火原因仍太早，未來幾天和幾週，我們將會密切配合火災調查人員，以確認失火原因。」

動物園於失火後關閉，但園方表示，於諮詢火災專家後，「我們有信心，動物園明天能安全開放。」1061224

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