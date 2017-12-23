世界馳名指揮大師杜特華 否認性騷指控

美聯社於21日報導，3名歌劇演唱家和一名古典音樂演奏家，指控杜特華於1985至2010年間在多個場合侵犯她們。杜特華寄給美聯社的簡短聲明說：「針對我提出的那些指控，我與友人和同僚沒兩樣，都感到非常震驚。我不認識那些人，對媒體報導指稱的那些行為也毫無所悉。」

（中央社倫敦23日綜合外電報導）世界馳名指揮大師杜特華（Charles Dutoit）今天否認有關他性行為不檢的嚴重指控。那些指控已導致歐洲、澳洲和美國的主要樂團紛紛中止與他合作。

聲明又說：「在藝術世界非正式身體接觸司空見慣，那是友誼的彼此表態，涉及脅迫和強制肢體接觸的那些嚴重指控毫無根據，我正諮詢法律意見，且打算訴諸有效捍衛本身手段。我認為，在當前氛圍下，倘若那些指控是不實的，媒體的嚴重指控，無助於社會適當解決這類議題。」

81歲的杜特華是倫敦皇家愛樂樂團（RoyalPhilharmonic Orchestra）藝術總監兼首席指揮。皇家愛樂樂團22日表示，它已與杜特華共同決定，解除他的未來演奏會職責。

自從美聯社於21日詳細報導4名女子的性侵指控以來，目前已有8個主要樂團終止與杜特華的長期合作關係。費城交響樂團（Philadelphia Orchestra）以及雪梨、波士頓和舊金山的樂團宣布，它們已切斷與杜特華的關係，理由是美聯社所報導指控的「嚴重程度」。

此外，紐約、芝加哥和克里夫蘭的樂團也發表聲明說，杜特華已退出未來演奏會的演出。杜特華原本預定參與紐約愛樂交響樂團（New York Philharmonic）下個月的演出。

4名受害女性對美聯社描述杜特華的惡行表示，杜特華在芝加哥、洛杉磯、明尼阿波利斯、費城和紐約州薩拉托加泉（Saratoga Springs）這5座城市的樂團彩排和演出空檔期間，對她們加以侵犯。

她們說，那些事件於1985至2010年間發生在各個場合，包括行駛中汽車、杜特華的更衣室、飯店電梯和芝加哥四季酒店（Four Seasons Hotel）套房內。

4人都說，當時未提出正式投訴，如今受到鼓舞才挺身道出真相，因為全美正熱烈議論有權有勢者性行為不檢議題。1061224