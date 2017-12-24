MLB／基普尼斯不走了　下賽季可能轉任工具人

隨著聖誕節將到，今年MLB冬季自由市場上的競爭也變得更為激烈，而印地安人則希望能在年底前做出一個重要決定。由於剛和前水手一壘手Yonder Alonso簽下了2年1600萬美元的合約，加上大都會的猛烈追求，因此外界預期他們可能不會留下內野手Jason Kipnis(基普尼斯)。不過印地安人總管Chris Antonetti卻反認了這一想法，他表示Kipnis可能會成為受傷的左外野手Michael Brantley的替補。

30歲的Kipnis，過去在印地安人擔任二壘手，一直是球隊的重要核心球員之一，但是他本季似乎還沒從腳踝手術中恢復過來，各項數據都有所滑落，也讓球隊起了交易他的念頭。