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MLB／基普尼斯不走了　下賽季可能轉任工具人

記者黃建霖／綜合報導2017/12/24 08:11
▲Jason Kipnis。（圖／美聯社／達志影像）
▲Jason Kipnis。（圖／美聯社／達志影像）

隨著聖誕節將到，今年MLB冬季自由市場上的競爭也變得更為激烈，而印地安人則希望能在年底前做出一個重要決定。由於剛和前水手一壘手Yonder Alonso簽下了2年1600萬美元的合約，加上大都會的猛烈追求，因此外界預期他們可能不會留下內野手Jason Kipnis(基普尼斯)。不過印地安人總管Chris Antonetti卻反認了這一想法，他表示Kipnis可能會成為受傷的左外野手Michael Brantley的替補。

30歲的Kipnis，過去在印地安人擔任二壘手，一直是球隊的重要核心球員之一，但是他本季似乎還沒從腳踝手術中恢復過來，各項數據都有所滑落，也讓球隊起了交易他的念頭。

不過在費城人用3年6000萬美元的大約，搶走球隊當家一壘手Carlos Santana後，Kipnis離開的機會似乎就變小了，球隊明年可能會將他作為內外野的工具人來使用。

而大都會雖然對Kipnis很有興趣，不過《紐約郵報》記者Ken Davidoff指出，他們根本沒辦法滿足印地安人想要的報價，因此這一筆交易最終應該不會成行。

Kipnis去年出賽90場比賽，打擊三圍.232/.291/.414，敲出12發全壘打，僅有35分打點，OPS+退步到81。

關鍵字jason kipnis印地安人大都會mlb
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