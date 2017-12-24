陶冬：美國稅改刺激政策競爭 經濟會議預示貨幣調整

川普不穿紅色棉襖，不恤白色鬍子，也是聖誕老人。上周經過極其緊張的拉票活動和克服了幾個程序性難題之後，美國參眾兩院先後通過了合併後的稅改方案，總統於週五進入聖誕假期之前簽署了他任內的第一個法案，美國三十年來最大的減稅計劃正式拉開帷幕。川普改革為 S&P500 帶來了連續十四個月的上升，上周維持了這個趨勢。

瑞士信貸私人銀行高級顧問陶冬在部落格發文分析，美國稅改政策可能引發其他國家的倣效競爭，且對於全球競爭力重新洗牌，估計會有連鎖反應；展望 2018 年的「中性」基調，應該是隱性收緊。

減稅勢必造成短期的財政赤字，市場估計數額超過 1.5 萬億美元，美債上週三遭遇今年以來最大的拋售，十年期國債利率 2.48%。

加泰羅尼亞選舉中，支持獨立的議會團體在大區議會的 135 席中獨占 70 席，西班牙股市大跌，不過對歐元影響不大。

俄羅斯石油部長支持限製石油產量，聲言即使未來調整產油量也將是一個漸進過程，布倫特石油期貨收在每桶 65 美元以上。比特幣經歷了一次斷崖式的暴跌，初嘗期貨雙刃劍，讓灰姑娘黃金有了屬於自己的 showtime。

上週最大的市場事件，當屬美國參眾兩院通過稅制改革方案，美國將推出三十年來最大的稅務調整。稅改包括削減個人所得稅率、公司所得稅率、調整對企業海外資金回流的稅率以及修改地方稅制等其他變化。

個人稅的下調，明顯偏向於最高收入人群，中產階層大多數受惠，但是受惠力度並沒有白宮吹噓的那麼大。公司稅的下調是本次稅改的重頭戲，旨在改善營商環境，筆者認為這部分對於美國經濟的長遠發展具有重大影響，同時可能觸發其他國家的仿效。

下調企業稅所帶來的全球競爭力重新洗牌，目前無從量化，但是估計會有連鎖反應。美國滯留海外資金如何回流，是 2018 年全球市場的一個重要看點。三萬億美元的資金量何去何從，對於美國本土及海外的資金流動性都是很大的，對於美元匯率走勢也十分關鍵。

中國的中央經濟工作會議，是上週的另一個重大事件。此次為 2018 年經濟政策定調的會議，將防範化解重大風險放在前所未有的政策高度，「調節」貨幣閘門變成了「管住」貨幣供應總閘門，「維護流動性基本穩定」悄然消失了。

筆者認為，2018 年的「中性」基調，應該是隱性收緊，這包括市場利率的進一步上調、銀行表外信貸的逐步收縮、化解地方隱性債務風險、監管交叉金融業務等，這些無疑會造成貨幣環境的趨緊，但卻是防範化解金融風險所必須的。

這種做法可能對短期增長構成一定的壓力，卻是打造長期可持續發展所必須的。好在 2017 年中國經濟在去產能、去庫存上有明顯的進展，整體增長態勢有改善，對承受流動性調整是有一定本錢的。

全球風險資產市場進入聖誕節淡靜期，預計成交量大幅下降。美國減稅計劃應該仍是一個大話題，不過基金大規模佈局應該是明年初的事情了。日本央行會議，預料沒有政策變化。最後謹祝各位同好，聖誕愉快！

本文闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘