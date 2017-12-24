NBA／暴龍雙殺76人奪6連勝　強勢衝擊東區第一

上一場比賽，暴龍曾經陷入超過20分以上的落後，但是他們頑強的在客場完成了逆轉勝。而在本場比賽，他們記取教訓，在第2節結束前靠著Kyle Lowry兩次重要的跳投命中，上半場結束時以55:46領先到達9分。

暴龍上一場在76人主場靠著當家得分後衛DeMar DeRozan狂砍45分，驚險獲得勝利。而在今(24)日兩隊再度交手，此役76人中鋒Joel Embiid雖然順利歸隊，但暴龍靠著優異的防守，以及更為平均的得分點，最終以102:86在本周雙殺76人，也拿下近期的6連勝。

第3節雙方易籃再戰，暴龍開節就強攻禁區、連連得手，也將分數拉開到雙位數，並且連續兩節讓76人得分未破20。第4節9分30秒，Delon Wright打進幫助球隊領先20分，暴龍最終也就以102:86收下勝利。

今天贏球後，暴龍拿下最近的6連勝，目前戰績為23勝8負，距離東區第一的塞爾提克僅有微弱的勝差，隨時有可能取而代之。 DeRozan此役依舊斬獲29分，Serge Ibaka拿下次高的17分。

76人方面，Embiid復出首戰得到14分、8籃板和3阻攻，但全隊命中率都不理想、僅有41.3%，三分命中率也僅有25.9%。主因在於過去他們引以為傲的流暢傳導，在這一場比賽被暴龍完全限制。他們本季場均會傳出26.4次團隊助攻，但今天僅有19次，僅比對手多1次，也種下輸球的敗因。

DeRozan連兩戰得到高分，合計拿下74分，上一場在追分時提供球隊足夠的火力，而此役則是在對方追趕時給予重擊，可說是球隊近期連勝的第一功臣。