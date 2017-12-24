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FBI副局長傳將辭職 川普酸說趕時間退休

中央社2017/12/24 09:12
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國各家媒體報導，聯邦調查局副局長麥凱比將辭職下台，美國總統川普今天再次將目標鎖定在麥凱比身上，稱他正在「趕時間退休」。

法新社報導，川普（Donald Trump）在推特貼文上寫道：「聯邦調查局（FBI）副局長麥凱比（AndrewMcCabe）為了想拿到全額退休金正和時間賽跑，時間只剩倒數90天？！！！」

美國有線電視新聞網（CNN）、哥倫比亞廣播公司（CBS）和「華盛頓郵報」（Washington Post）皆報導說，49歲的麥凱比可能計畫於明年3月退休，屆時他將有資格享有全額退休金。FBI發言人沒有立即回應置評請求。

麥凱比面臨來自川普的巨大壓力，川普一年多來一直懷疑FBI官員和民主黨之間的關聯，甚至最近還說這個長期受到尊敬的機構已經「支離破碎」。

川普今天在推特的第2則貼文指出，麥凱比的妻子，一位維吉尼亞州的政治人物，曾接受希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）盟友贈予70萬美元，當時麥凱比正參與調查希拉蕊使用私人電子郵件伺服器一事。

FBI曾表示，直到麥凱比妻子的維吉尼亞州參議員競選活動結束，麥凱比才開始監督對希拉蕊的調查工作。

路透社報導，國會的共和黨議員批評麥凱比，並指責他對川普抱持偏見。參議院司法委員會主席葛拉斯里（Chuck Grassley）本週向記者表示，他希望麥凱比離開聯邦調查局。

麥凱比19日出席眾議院情報委員會的閉門聽證會接受詢問，眾議院情報委員會正針對俄羅斯、2016年美國總統大選，以及川普競選陣營是否與莫斯科當局勾結進行其中一項重要的國會調查。

麥凱比21日還出席眾議院司法委員會和監督委員會的閉門聽證會，這是應共和黨議員日前要求，麥凱比討論希拉蕊擔任國務卿期間使用私人電郵伺服器時，聯邦調查局的調查處理方式。（譯者：中央社陳彥鈞）1061224

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