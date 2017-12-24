舒米恩打造音樂節 帶動部落文化復興

舒米恩發起在台東故鄉都蘭舉辦阿米斯音樂節，2017年進入第4屆，規模越辦越大。音樂節初衷是都蘭自發性活動，由本地人輪番上陣表演。一開始，人們衝著舒米恩來，為吸引外地人，舒米恩前兩年也動用朋友關係，請來原住民歌手張震嶽、陳建年、王宏恩助陣。

山海之間的藝文浪潮1（中央社記者羅苑韶台東縣24日電）「歡迎來到Amis（阿美族）國度」，都蘭上個月在阿米斯音樂節期間，豎起音樂節旗幟，開幕正午升旗，唱都蘭頌。創辦人舒米恩笑說：「人們要買票才能進來，像付簽證費。」

這個音樂節沒有節目單，除了音樂外，更重要的是，是要來認識原住民文化。舒米恩也不是主角，僅在接近尾聲時表演壓軸，他不要人們將阿米斯音樂節和舒米恩劃上等號，甚至極力稀釋。

2017年，音樂節票券預售期間就賣完。舒米恩說：「第一年，來參加的人不到1000人，第4屆，3000人要來，再多，場地要塞不下了。」音樂節11月舉行，使用都蘭國中體育館當做小巨蛋開演唱會，擺設工藝品攤位及戶外表演；今年還在國中加設電影院，音樂節擴充為二天、三場地，規模超越以往。

參加音樂節的團隊也趨向多樣和國際性，「邀請其他部落有文化動能的年輕人來參加，這些年輕人有參與部落公共事務的經驗，如豐年祭或其他祭典。」舒米恩排除傳統上以教會、學校或協會名義辦活動的方式，清楚定調是富文化意涵的音樂節活動。

受邀的15個外來部落當中，建和部落一名卑南族青年說：「部落裡老人家很高興要來，事先提早準備來參加音樂節的服飾，我們就跟著協助，」他穿著傳統服飾，語氣肯定地說，「我認為阿米斯音樂節正在推動花東其他部落的文化復興。」

原住民不同部落豐年祭落在差不多的時節，那時大家各自忙著部落的祭典，沒機會認識彼此的歌舞，都蘭「拉立委」年齡階層（30歲出頭）的女孩說：「阿米斯音樂節讓我們有機會和其他部落交流，我們發現了和阿美族其他部落豐年祭歌曲的異同。」

許多人穿上傳統服飾來參加阿米斯音樂節，除了是為了上場表演，便是展現自我，操場上輕易可見穿著傳統服飾的人向人介紹服飾特徵，魯凱族青年引導人們辨識百合花或百步蛇、布農族勇士頭飾上有羌角、阿美族男子揹情人袋，女孩要表示喜歡便拉一下男孩斜肩揹的情人袋。

操場陸續上演不同部落的傳統舞蹈，有些段落會邀請觀眾一起牽手跳大會舞，在場邊，不同部落青年自行交流起來，不同族群不同色系的服飾交錯一起牽手跳起舞。

體育館裡，有舞台和燈光音響的表演登場，溫嵐和巴奈來了，但是人們可能因為在操場邊參加工作坊，專心學傳統技藝編織手袋，而沒有跟著瘋過去聽。

去年僅有一團來自日本沖繩的國外團體，今年則有來自大溪地、菲律賓、摩洛哥和澳洲及法屬喀里多尼等團體，這個音樂節不但本土化，還走向國際化。

大溪地舞者身穿椰子素材製作的簡單衣物，跳起舞來熱力四射，感染力極強。都蘭木雕藝術家希巨蘇飛（Siki）一旁看著說：「南島語族裡，就我們台灣原住民穿著包得緊緊的。」

音樂節不只有音樂，今年新設裝置藝術，有重現阿美族文化記憶的古帆船，及討論原民傳統領域的多媒材裝置。現場也辦論壇，社運人士馬躍比吼來開講，高聲疾呼傳統領域議題。

都蘭居民支持家鄉活動，憑身分證免費進場。和舒米恩一起工作、參與籌辦音樂節的鄭宜豪負責組織志工，他說，招募志工消息發布短短幾天內，湧進400人報名，只得趕緊喊卡。經初步審查後錄用42人，志工需繳交新台幣2000元，但供住宿、發工作T恤、可輪流看音樂節活動。

熱血的志工多自行負擔交通費，也有人特地請假來參與，醫護站護理人員是來自台中的護士，請了5天假，來音樂節共襄盛舉。

鄭宜豪已連續參加兩屆音樂節，他說，音樂節已成為聚集原住民美好事物的地方。不論從哪裡來，人們來這裡「彰顯自己的文化，為自己文化感到驕傲」。

「有名志工第一天穿音樂節工作T恤，後來要求是否可穿傳統服飾，原來他帶來他的排灣族服飾。第2天，他換穿上傳統服飾，其他志工競相要求和他合照，可看到他為自己的文化感到驕傲。」鄭宜豪感動地講這個小故事。

阿米斯音樂節已成為凝聚都蘭部落的力量，舒米恩堅持不要公部門補助，不要官員來致詞，他說：「部落爸爸媽媽才是都蘭的長官。」

舒米恩創造了一個起頭，感動許多人紛紛投入幫忙。落居都蘭12年的新移民馬淑儀Homi說：「他充滿很多想法，而且一一實踐，這很不容易，非常不容易。後來也讓部落裡的人相信，這（音樂節）對部落是好的。」

阿美族重視年齡階層，一個年齡階層就是個大家庭，是兄弟姊妹，「大哥有事就一定要幫忙，一旦決議要做，在外地工作生活的人都盡量回來。」

與舒米恩同年齡階層的一名「拉千禧」青年放掉在台北的工作請假三天，回來參加音樂節，他說：「如果我們不回來，往後年輕後輩也跟著學，回來的人會越來越少。」

年輕人樂於展現注重傳承，回來、凝聚一起，展現部落文化，又不壓抑喜愛現代流行的真實面貌。屬18到23歲「拉古鐺」階層的吳元楷在舞台上展現大將之風自彈自唱後，還和一群「拉古鐺」青年來段現代熱舞。

舞群裡包括編舞的蘇志宏等人都在外求學，音樂節期間特地回都蘭。他們穿上傳統服飾，身體跳起現代舞步時，和搖滾舞群沒有兩樣，傳統阿美族服飾下盡情揮灑無限可能。

也是到台北讀大學、工作，舒米恩回到部落對其他人說「要先喜歡自己」、「要有自信」，喜歡自己，是自信的開端。舒米恩帶動原住民年輕人勇敢做自己，呼應祖靈的召喚，都蘭益發展現自信，正召喚花東地區其他部落文化復興。1061224