役政署長闖軍營　司機罵哨兵吃狗屎

有網友在「靠北長官」臉書粉絲專頁爆料指出，內政部役政署長林國演22日下午搭車要進入成功領時，不滿遭到哨兵攔查，對哨兵嗆聲，「我比你們指揮官大」、「你有當不完的兵」等，雙方爭執甚至驚動待命班衝出來，林國演的座車司機更辱罵哨兵：「你們都是吃狗屎的！」

爆料網友表示，「今天役政署長闖哨說明，1510署長駕駛不配合，並口頭威脅說我比你們指揮官還大，我們要開會你這樣是妨礙公務，當不完的兵，並要脅通知旅長。」

爆料網友說，「當下我走進大門叫哨兵關門，同時回報戰情，戰情官指示不能放，之後署長下車闖進營區，職當下將署長擋至門外，但他還是硬闖，職隨即通知哨兵踩鈴，署長一直往武裝哨哨兵靠近，我吆喝署長離開，此時輔導長同待命班衝出來，署長才乖乖交出證件識別登記，同時署長司機駕駛下車辱罵我們，你們都是吃狗屎的！」