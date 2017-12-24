一棵古梅一畝稻田 播下台東藝術種子

19年前，推廣古典音樂的利嘉國小校長張中元，忽然有個念頭，校園裡有一片梅園，樹形蒼勁，如果能讓音符穿梭古梅樹下，隨著雪白花瓣飄落，會是一個美妙的音樂會。

每年在利嘉國小舉辦的「利卡夢梅之宴音樂會」，從一開始「樂迷」的聚會，變成利嘉部落的盛事，最後成為台東指標性的藝文活動、台灣3大戶外音樂之一。

每當，歲末年初，強烈的冷氣團南下，催促著梅花綻放，一波波人潮也跟著湧入台東縣卑南鄉利嘉國小，在古梅樹下享受期待的音樂饗宴。

山海之間的藝文浪潮4（中央社記者盧太城台東縣24日電）古梅樹下、稻浪裡一畝舞台，播下台東藝文的種子。

民國88年，鋼琴王子陳冠宇揭開利卡夢梅之宴音樂祭揭開序幕，從此將殿堂的藝術帶到山上的部落。

接著陸續邀請大提琴家張正傑、鋼琴家謝婉玲伉儷，福爾摩沙弦樂四重奏-林以信、林允白、陳則言、葉儒沛，美國鋼琴第一夫人史蘭倩絲卡，謝瑄與安德石的琴笛共舞，指揮家江靖波的樂興之時管絃樂團，小提琴家胡乃元與Taiwan Connection，NSO（國家交響樂團）首席弦樂團，法國鋼琴大師巴佛傑。

民國98年，二期稻收成前，陳冠宇應邀在金黃色的稻穗中演奏鋼琴，僅僅10公尺見方的舞台，吸引了500多人，開啟了每年的「池上秋收稻穗藝術節」序幕。

往後的7年，由葉樹涵銅管五重奏、樂興之時、雲門舞集、優人神鼓、天后張惠妹、天生歌姬A-Lin、搖滾皇帝伍佰等人，以舞蹈、歌聲、擊鼓等不同方式接力演出。

古梅樹下播下藝文種子、池上稻浪中的一畝舞台，提供了肥沃的養分，台東不再是文化沙漠，種子已經開始發芽、成長。

除原有的旮亙樂團、杵音文化藝術團、高山舞集外，民國104年，布拉瑞揚結束美國編舞工作，回到台東糖廠成立布拉瑞揚舞團，團員除舞蹈系學生外，還有台東在地愛跳舞的年輕人。

經過密集訓練，10個月後第一場演出，布拉瑞揚特別選在故鄉台東縣金峰鄉嘉蘭村，為的就是完成他跳舞近30年的夢想–回「嘉」跳舞，於是新的作品都從「嘉」（家）出發。

接著，民國104年台東本土樂團–台東回響樂團誕生。「回鄉.... 迴響」，樂團首席蔡侑霖民國83年出生於台東，8歲開始學習小提琴，現就讀法蘭克福音樂院，師事舒曼（Erik Schumann）等大師。

由台東子弟組成的台東回響樂團，招攬台東子弟回鄉，激盪更多音樂迴響。同時致力故鄉台東的音樂推廣與偏鄉音樂教育，協助偏鄉學校成立弦樂團，讓偏鄉的的小學生也能有機會學習樂器，了解合奏的樂趣。

除了樂團外，出生成功鎮、留學奧地利的「音樂小巨人」盧葦，最近也成立了「文化市集」，和大家分享多年來製作音樂、藝術、文化、美食等成果，同時聯合家鄉好米、手作好物、天然好食展售。

文化的土壤，已撒下藝文的種子，接下來是打造全方位的音樂人，「鐵花村」接棒深耕台東音樂，培育更多人才，今年9月初推出全備型音樂人才課程–「綻放在台灣東岸的鐵花」。

鐵花村執行總監汪智博表示，這是一堂從作詞、作曲、編曲、合聲、文案、錄音、合輯製作，再到全省巡迴的音樂課程，加上一個只要想唱、敢秀，不限內容、無需其他條件就可以站上正式舞台演出的課程。

汪智博表示，東部有很多喜愛音樂朋友，憑藉著天賦與努力，展現出過人的水準。若有一堂足以連結所有演出過程的課程，這對東部音樂朋友來說，是一件多麼值得慶賀的事情。

課程計畫主持人昊恩表示，課程老師有台東在地子弟、以fingerstyle吉他演奏技巧聞名的保卜，另有黃大煒、齊秦、劉若英等人的專屬樂手王繼三，以及河岸音樂總經理黃中岳、參與魏如萱「不允許哭泣的場合」及「優雅的刺蝟」等專輯錄音的鄭皓文，歌手林志炫大型巡迴演出負責鍵盤彈奏的鍾興民。

另外，還包括風潮音樂總監吳金黛與企劃總監于蘇英，以及金曲獎的李欣芸等，這些老師全部都是現今流行業界知名的音樂人或製作人、企劃總監等。

一棵古梅樹下、一畝稻田裡的舞台，灑下台東的藝文種子。走出殿堂，以大地為舞台，自然為布景的「台東藝文」正茁壯中。1061224