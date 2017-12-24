山海無限好 都蘭凝聚藝文部落氣息

都蘭是阿美族傳統居住地，阿美族語為「A'tolan」，意思為石頭很多的地方，該名詞的來由為'atol，亦即為「堆石」、「砌石為牆」、「以疊石為牆」之意。除了阿美族外，也有許多漢人移居至此。

很多外地人對都蘭的印象，是從都蘭國小書包開始，這個紅色書包當年是很多文青的裝備之一；而這個書包火紅的原因，很大一部分是因「都蘭」的台語諧音，但多數人都不知道都蘭在原住民語真正的意義。

山海之間的藝文浪潮3（中央社記者羅苑韶台東縣24日電）位在山海間的都蘭，符合人們對移居東部的浪漫想像。藝文工作者自發打造糖廠文化園區，眾多特色小店成為外地遊客最佳拍照地點，週末晚上還有歌手現場駐唱。

倚著海岸山脈，面向太平洋，位在台東市以北約20公里，屬台東縣東河鄉，是東部海岸南段最大的部落，聳立東台灣的都蘭山，向來是部落族群景仰的「聖山」，也是民俗、藝術與文化的精神象徵。

自市街步行10多分鐘可走到海邊，這裡的太平洋海岸有衝浪的條件，吸引喜歡衝浪的西方人士，市區短短一條主要道路，有家酒吧兼做背包客客棧的店面還出租衝浪板，出入多是西方人面孔，還有義裔美國人開手工麵包店，給都蘭增添特殊的異國氣氛。

連彎曲小路裡也可見外國人辦的民宿，馬爾克（Marc）和費比安（Fabian）兩個喜歡衝浪的男孩，分別來自瑞士和荷蘭，他們甚至不希望民宿生意太好，每天上網看海象，查看是否適合衝浪。

都蘭位在濱海台11線，景觀漂亮，離台東近又安靜，是對外地人發揮「黏性」的主因。糖廠是市區主要地標，木雕藝術家希巨蘇飛（Siki）1998年起進駐，以漂流木為主要創作媒材。

糖廠那時是閒置空間，Siki說：「2000年開始，都蘭有很大轉變。那時原住民意識抬頭，又陸續有創作者進來，士氣一起來，糖廠成了藝文據點。」

糖廠發展為藝術園區，挹注想法的包括小馬、陳明才都是島內移民，小馬是糖廠咖啡屋的靈魂人物，這裡不時出現胡德夫、達卡鬧、巴奈等歌手，藝文就在身邊觸手可得。

劇作家陳明才抗議都蘭鼻開發案，2003年投海身亡，興起了波濤，更加提高了外界對都蘭守護傳統領域議題的關注。

糖廠咖啡屋幾年前收掉，糖廠裡藝術家人數也減少了。Siki說：「因為有些藝術家不喜歡在同個地方待太久吧。」目前園區裡，除了Siki的工作室，另外便是賣原住民工藝品的小店和特色咖啡館、餐廳。店家週末晚會邀歌手現場駐唱，整個空間保有濃厚的藝文部落氣息。

都蘭持續有音樂人演唱固定據點，創作歌手達卡鬧的太太馬淑儀（Homi）經營藝文空間，她說，創作者之間有共同語言，很自然產生群聚效應。他們兩人因認識很多住都蘭做創作的朋友，12年前移居過來。

她的藝文空間週末提供當地和台東地區音樂人現場演奏，目前擴大邀請外國創作人短期到都蘭居住，舉凡音樂、視覺、書寫、影像等不同形式的創作，經審查申請案，安排到都蘭生活2週到2個月，完全是藝術家駐村的概念。

「至今接待過日本沖繩、香港、中國、澳門、比利時、南韓人，明年初有美國的藝術創作者要來。」Homi說，純粹出於讓不同類型創作人來與都蘭的朋友激發不同火花，並沒有嚴格限定外來藝術創作者要在地創作，僅要求結束時辦場分享會。

這些創作人挹注都蘭多元藝文能量。都蘭周圍還有其他藝文據點，如94雜貨鋪，匯集一些金工、編織的工藝工作者。

其他，如在都蘭附近經營民宿餐廳的江冠明，當年帶著自我放逐的心情，到東部鄉村享受自由氣息，隨緣落居已20多年。

談起東部原住民文化的包容性，曾在花東地區做田野研究的江冠明以花蓮阿美族頭飾和服飾為例，發現他們會把漂亮東西加進既有系統，較容易接受外來文化。

江冠明將東部生活經歷寫進好幾本書，他說：「花東有很好的文化資源，彼此間又有差異性，可發展出質化的觀光路線。」

「跨族群的合作，共同激發創意，才能真的一起做些事」，他仍在嘗試。1061224