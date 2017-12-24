舒米恩當孩子王 光環留給部落

阿米斯音樂節11月11日開幕前兩天，這一天器材要進場，操場和體育館小巨蛋都在試音，演出團體陸續進場彩排，舒米恩除了音樂節繁瑣的準備工作外，接受中央社專訪，訪談進行間，舒米恩十足有禮貌的說：「大哥，再見。」準確叫出第一次見面的記者名字。

舒米恩的阿美族語全名是Suming Rupi，親切禮貌，像鄰家男孩，除了個人歌唱事業，他每年動員全公司人力共6個人，回家鄉辦阿米斯音樂節，讓部落族人當2天主角。

山海之間的藝文浪潮2（中央社記者羅苑韶台東縣24日電）來自台東都蘭阿美族歌手舒米恩，隨著得了許多獎項，越來越為人熟知。舒米恩不是閃瞎人的巨星，也不是雜誌搶邀登上封面人物，但他很清楚自己的角色，把最亮的光環留給部落。

去年這段期間有兩組網路媒體記者前來採訪，阿米斯音樂節儼然成了一個文化主場，台灣藝文圈很重視都蘭阿米斯音樂節多元文化的實踐。

都蘭鄉間長大的舒米恩這幾年大放異彩，他的音樂表現陸續拿過金音創作獎、金曲獎、金馬獎，還勇奪金馬獎最佳新演員獎，今年又因為深耕部落獲得總統文化獎。專訪前還沒頒獎，他透露見總統蔡英文時要說的話：「我會跟總統說，謝謝妳，謝謝妳肯定我們正在做的事。」

總統文化獎的得獎理由是舒米恩「推行部落青少年的文化教育工作」，他口氣平實地說，「就是當孩子王」，帶部落的弟弟妹妹用母語學習生態知識、去海邊學習，「第一年回來帶的，喔有10年了，他們現在都很大了，應該由他們來帶更小的弟弟妹妹了。」

雖交棒「巴卡路奈」青少年教育，但舒米恩仍持續照料部落弟弟妹妹。他笑說，部落裡弟弟妹妹在豐年祭後暑假還沒結束到開學、或北上找工作期間，會借住他在台北的租房，「我那裡有時根本是青少年中途之家」。

舒米恩不是有稜有角的人，談起熱議中的傳統領域議題，他的立場堅定，「我們自己要爭取修法，應在合理範圍內限制傳統領域裡私有土地使用」；但又隨即緩和氣氛笑著解釋，「比如在部落有文化意涵的土地旁私有地，蓋起靈骨塔，就是不懂得尊重嘛。」

「學校的教科書那麼不友善，讓我們原住民更看不懂自己」，「去台東參加縣立運動會，我們都蘭來的一出場就被取笑『賭爛』，這是語言霸凌。」然後舒米恩露齒笑說：「我們有自嘲排解的能力，EQ很高，要不然一離開都蘭就被人家笑，早就活不下去了。」屬於原住民特有的幽默，在舒米恩身上也很容易看見。

儘管知道自己的行動力有社會影響力，問舒米恩接下去要推動的部落事務，他不假思索的說：「等長輩分配」，阿美族重視年齡階層，39歲的舒米恩上面還有很多哥哥和長輩。

曾到世界很多地方考察原住民藝術節和接觸不同國家的原住民團體，舒米恩有自己一套視野，他不強出頭，突顯自己，只是堅定地說：「哥哥們、爸爸輩要有信心。」

舒米恩或許不是都蘭歌聲最優美動聽的，但他用行動告訴大家，台東不等於熱氣球、不等於衝浪，台東有阿美族，請來認識阿美族的生活和文化。1061224