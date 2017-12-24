歐普拉：有人假冒我在Instagram騙錢

（中央社記者顏伶如波特蘭23日專電）美國電視脫口秀天后歐普拉（Oprah Winfrey）在推特發表影片指出，有人冒用她的名字與圖檔，在社群網站開設帳號騙錢。

63歲的歐普拉21日在推特發表一支33秒的短片，並寫著：「當心詐騙」！在影片中，戴著粉色鏡框眼鏡，穿著綠白兩色斜紋上衣的歐普拉，站在耶誕樹前對鏡頭說道，注意有人冒用她的名字與圖檔，在社群網站開設帳號，假裝鼓勵民眾透過Instagram平台成為OWN電視頻道訂戶，其實卻是在詐騙金錢。

她說：「這是詐騙。這是詐騙。這是詐騙。千萬別信。不要透露任何有關你銀行帳號或個人訊息給盜用我身分的人。」影片上傳兩天以來，已突破51萬7000瀏覽人次。