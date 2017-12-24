歐普拉：有人假冒我在Instagram騙錢

（中央社記者顏伶如波特蘭23日專電）美國電視脫口秀天后歐普拉（Oprah Winfrey）在推特發表影片指出，有人冒用她的名字與圖檔，在社群網站開設帳號騙錢。
63歲的歐普拉21日在推特發表一支33秒的短片，並寫著：「當心詐騙」！在影片中，戴著粉色鏡框眼鏡，穿著綠白兩色斜紋上衣的歐普拉，站在耶誕樹前對鏡頭說道，注意有人冒用她的名字與圖檔，在社群網站開設帳號，假裝鼓勵民眾透過Instagram平台成為OWN電視頻道訂戶，其實卻是在詐騙金錢。
她說：「這是詐騙。這是詐騙。這是詐騙。千萬別信。不要透露任何有關你銀行帳號或個人訊息給盜用我身分的人。」影片上傳兩天以來，已突破51萬7000瀏覽人次。
歐普拉自創的OWN電視頻道，20日透過特帳號@OWNTV發表聲明表示，請網友當心某些社群網站打著OWN電視台或歐普拉的名義，聲稱會送現金，但這些帳號都是冒牌的，「我們已經通知這些社群網站平台，並且努力要讓這些帳號勒令關閉。」
國家廣播公司（NBC）報導，日前有個圖檔照片為戴著耶誕帽子的歐普拉，取名為own_christmas的Instagram帳號，帳號成立後首次發文便宣布「前10萬名追蹤粉絲都將獲得5000美元」。這個冒名帳號獲得了1萬3300名追蹤粉絲。
另外，這個冒名帳號還分享了狀似來自歐普拉推特帳號的推文截圖，內容同樣寫著前10萬名在Instagram成為own_christmas追蹤粉絲的網友，將可獲得5000美元。然而，對照歐普拉推特帳號的發文紀錄，則會發現歐普拉根本不曾發表過如此推文。
報導指出，冒用歐普拉名義的Instagram帳號如今雖然已經被移除，卻又零星出現類似打著歐普拉名號的假帳號，在不同社群網站現身。1061224