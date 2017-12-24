2部落拿14座金曲 他們唱出祖靈的容顏

普悠瑪早期有橫跨日據和光復時期的陸森寶，他將卑南族的古調和古詩，轉換為五線譜，讓原住民傳統歌曲得以傳誦，孕育出往後的天籟之音，過去卑南族只有在傳統祭典時才會唱古調和古詩。

人口數不到1500人的台東市普悠瑪（南王部落），誕生民歌之父和金曲歌王，以及9座的金曲獎座。出身普悠瑪部落、熱愛音樂，將歌聲帶進立法院的卑南族立委陳瑩自信的說「我們2/3都是歌手」。

從早期的陸森寶古調、胡德夫民歌，到現在的金曲，卑南族唱出了祖靈的容顏。

山海之間的藝文浪潮5（中央社記者盧太城台東縣24日電）地圖上看不到的普悠瑪和卡大地步部落，硬是在音樂版圖擠出一塊領域，拿下14座金曲。

陸森寶作詞作曲的「美麗的穗稻」，後來由胡德夫唱紅。胡德夫在民歌年代，成為民歌之父，背後的元素就是來自祖靈的歌謠。

胡德夫後還有萬沙浪的「風從哪裡來」，在50、60年代的流行音樂市場引領風騷。接著，高田拿下五燈獎的五度五關；賴秀星（甸真）拿下金曲「名人排行榜冠軍」。

金曲獎年代，「警察歌手」陳建年率先拿下第11屆的金曲獎，當年他以「海洋」專輯擊敗「歌神」張學友等人，在部落引起震撼。當時在部落慶功宴上，主持人林志興開玩笑的說「陳建年回到部落唱歌，只能排名第26名，部落內每個都是好嗓子。」

繼陳建年之後，紀曉君、昊恩和家家、以及「南王姐妹花」陳惠琴、李諭芹、徐美花，到第20屆的金曲獎最佳演唱組合陳永龍，總共拿下9座金曲獎座，普悠瑪部落成為「金曲獎的故鄉」。

民國98年「南王姐妹花」在金曲頒獎典禮上，激動的說「感謝祖靈」，讓當時守在電視機前的卑南族長老陳冠年紅著眼眶說：「卑南族的好嗓子要感謝祖靈。」

除了感謝祖靈留下的好嗓子外，還要感謝傳統的祭典從未間斷。陳冠年說，日本政府統治時，原住民不敢去碰觸自己的傳統文化，因此許多傳統的祭典儀式被迫中斷，只有普悠瑪部落的傳統祭典從未間斷。

在傳統的祭典，如少年猴祭、婦女的除草祭，成年人的大獵祭、年祭和除喪祭，都必須吟唱古調和古詩，因此卑南族人從少年就開始唱歌和體驗音感、音律，音樂已經和普悠瑪部落結合一起。

不讓普悠瑪部落專美於前，另外一個卑南族小部落–卡大地布，也信心滿滿的說「我們也是金曲的故鄉」，卡大地布也有5座金曲獎座。

第一座金曲獎是2001金曲獎最佳演唱組合獎–北原山貓主唱陳明仁。

今年6月第28屆金曲獎，卡大地布的桑布伊以「椏幹」一舉奪下最佳原住民歌手獎、最佳演唱錄音專輯獎及年度專輯獎3個金曲獎座，擊敗勁敵五月天、阿爆。加上2013年「最佳原住民語演唱人」，個人拿下4座金曲獎座。

桑布伊在創作裡將賦有古調靈魂的音韻加入現代旋律中，且在大型國際表演中演出，使用族語創作音樂。他也在獲獎時特別感謝祖靈，會繼續努力傳唱原住民歌曲，希望在台灣這塊土地不論族群要相互尊重及欣賞。

卑南族除誕生2個金曲部落外，還有天后張惠妹，以及啄木鳥一沙鷗，他從頸部以下失去知覺，也靠著口咬竹筷敲電腦，創作一系列的電腦合成音樂。

卑南族人從祖先的古調傳唱到初期的民歌，一路唱到現在的「金曲」，唱的不僅是膾炙人口、振奮人心的歌，更唱出了祖靈的容顏。1061224