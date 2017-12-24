台灣西部空氣品質一片紅 3電廠降載

（中央社記者吳欣紜台北24日電）受冷氣團南下挾帶境外污染物及擴散條件不佳影響，今天北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區已1/3以上測站達一級預警，環保署表示，協和、台中及興達電廠都會降載減排。

根據行政院環境保護署空氣品質監測網顯示，今天全台西部地區空氣品質指標（AQI）幾乎達到對所有族群不健康的紅色等級，指標污染物為細懸浮微粒（PM2.5）。

環保署表示，截至今天上午6時，北部、竹苗、中部、雲嘉南空氣品質區已1/3以上測站達一級預警。 台電公司考慮天然氣用量、機組運轉條件（EOH等）、環評總量管制等限制條件，在系統供電安全無虞下，依據今日供電情況（備轉容量率9.87%），預擬今日自主降載減排。