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中央社

台灣西部空氣品質一片紅 3電廠降載

中央社2017/12/24 09:33
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者吳欣紜台北24日電）受冷氣團南下挾帶境外污染物及擴散條件不佳影響，今天北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區已1/3以上測站達一級預警，環保署表示，協和、台中及興達電廠都會降載減排。

根據行政院環境保護署空氣品質監測網顯示，今天全台西部地區空氣品質指標（AQI）幾乎達到對所有族群不健康的紅色等級，指標污染物為細懸浮微粒（PM2.5）。

環保署表示，截至今天上午6時，北部、竹苗、中部、雲嘉南空氣品質區已1/3以上測站達一級預警。 台電公司考慮天然氣用量、機組運轉條件（EOH等）、環評總量管制等限制條件，在系統供電安全無虞下，依據今日供電情況（備轉容量率9.87%），預擬今日自主降載減排。

其中，北部及竹苗空氣品質區協和電廠可減排時段為上午7時至下午5時，降載量共1340MW，包含G1500MW）停機歲修、G2減載280MW、G3減載280MW及G4減載280MW。

雲嘉南空氣品質區台中電廠可減排時段為上午7時至下午5時，降載量共2260MW，包含台中G3、G4各減載130MW，G6減載200MW，G8、G9、G10各減載50MW，台中G1（550MW）、G2（550MW）停機檢修，台中G5（550MW）停機歲修。

高屏空氣品質區興達電廠可減排時段為上午7時至下午5時，降載量共670M，分別是興達G1減載170MW，興達G2（500MW）停機歲修。

環保署也提醒民眾，若有不適，如眼痛、咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗，特別是減少戶外活動，學生應避免長時間劇烈運動，進行其他戶外活動時應增加休息時間。

有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，環保署建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩，患有氣喘的人可能需增加使用吸入劑的頻率。1061224

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