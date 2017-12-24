役政署長被爆硬闖軍營　軍方肯定哨兵盡責檢查

內政部替代役男在台中成功嶺營區接受訓練，但是卻傳出役政署長林國演22日硬闖軍營，遭哨兵攔阻還辱罵哨兵一事。陸軍第十軍團今（24）日肯定成功嶺營區大門衛哨人員依規定執行人車檢查作業，對入營外賓未能配合及造成誤會，軍方甚表遺憾。
第十軍團指出，內政部役政署長座車22日欲進入成功嶺營區時，疑因不諳營區大門衛哨安全檢查及人員識別程序，因而認知落差，遂與執勤衛哨發生不快。全案刻由所屬步兵104旅進一步查察釐清，若有涉法情節，將依規定處置。
第十軍團強調，官兵依法執行衛哨勤務應予尊重，任何人進出營門都按規定受辨證、檢查，即便擁有通行證，進出營門車輛及乘員仍須接受安全檢查，未來仍將持恆教育，貫徹要求，確維營區安全。
網友在「靠北長官」臉書粉絲專頁爆料指出，內政部役政署長林國演22日下午搭車要進入成功領時，不滿遭到哨兵攔查，對哨兵嗆聲，「我比你們指揮官大」、「你有當不完的兵」等，雙方爭執甚至驚動待命班衝出來，林國演的座車司機更辱罵哨兵：「你們都是吃狗屎的！」
軍方人士表示，為維護營區安全，進入營區不論有無車證都要停車接受檢查，如果遇到拒檢情事，哨兵通知待命班出動阻攔硬闖者是標準作業程序。
內政部役政署在23日晚間回應表示，「車上已有通行證理當放行，卻遭哨兵態度不佳故意阻擋」，復因公務時間緊急，導致駕駛心急出言不遜，造成雙方誤解情事發生。役政署強調，「替代役訓練班本非104旅管轄單位，署長赴訓練班執行公務經過哨口，自當給予適當對等尊重」，利用此事件，役政署當協商國防部與所屬單位，徹底檢討替代役訓練班與國軍訓練旅門禁通關問題，至於駕駛態度問題已要求改進。