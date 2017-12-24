役政署長被爆硬闖軍營　軍方肯定哨兵盡責檢查

內政部替代役男在台中成功嶺營區接受訓練，但是卻傳出役政署長林國演22日硬闖軍營，遭哨兵攔阻還辱罵哨兵一事。陸軍第十軍團今（24）日肯定成功嶺營區大門衛哨人員依規定執行人車檢查作業，對入營外賓未能配合及造成誤會，軍方甚表遺憾。

第十軍團指出，內政部役政署長座車22日欲進入成功嶺營區時，疑因不諳營區大門衛哨安全檢查及人員識別程序，因而認知落差，遂與執勤衛哨發生不快。全案刻由所屬步兵104旅進一步查察釐清，若有涉法情節，將依規定處置。

第十軍團強調，官兵依法執行衛哨勤務應予尊重，任何人進出營門都按規定受辨證、檢查，即便擁有通行證，進出營門車輛及乘員仍須接受安全檢查，未來仍將持恆教育，貫徹要求，確維營區安全。