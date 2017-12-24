核四轉型綠電 環團要求地方參與

台電董事長楊偉甫接受中央社專訪時說明，核四現址先前投入的基礎建設相當完整，若無法在現有架構下發揮功能，「是很不明智的做法」，因此才提出綜合電力園區的方案，希望這塊占地480公頃的基地仍可繼續作為發電用途。

近年秋冬成為台灣空污高度警戒季節，台中及高雄地方政府先後要求燃煤電廠減煤，以換取空氣品質，依靠南（中）電北送的北部，開拓多元能源更為重要，年底封存將滿3年的核四廠，如何轉型再利用，也成為外界關注焦點。

核四封存3年專題報導（中央社記者廖禹揚、林孟汝台北24日電）空污減煤議題延燒，年底封存將滿3年的核四廠址，台電初步規劃轉為綜合電力園區，明年以綠能先行；學者認為，轉型有可行性，建議保留核電機組，但環團認為，應讓地方參與，比較健全。

台電發言人林德福也說，核四週邊道路、港口、電網等相關設施都已設置完成，有利於後續配合其他發電裝置使用，發揮原有效益。

楊偉甫指出，現址新增火力發電機組要看各界共識及國家政策方向，核四風場很好，優先考慮設置風電裝置，但不排除太陽光電、地熱、潮流等綠能發電，目前正在盤點適合設置的位置與範圍，希望明年上半年可以提出計畫，並開始執行。

林德福說明，核四現址範圍包括山坡地，高處可設置風機及太陽光電裝置，至於已開發的平地部分，除現有核四廠房外，仍有足夠空地可興建其他電廠。

不過，核四所在的東北角地區，一年365天平均有200天下雨，夏季用電尖峰風力卻不足，外界也質疑轉型成綠能發電，能否適時補足電力缺口。

電力專家、中央大學講座教授梁啟源接受中央社記者訪問表示，若要裝設風電裝置，核四現址「應該還可以」，因為北部風向較一致；太陽光電則因受日照時間限制，效果可能不像中南部那麼好，「但還是可發一點電」。若是興建燃氣機組，預估供氣管線設置將是一大重要考量因素，也可能會碰到環保抗爭問題。

他認為，核四建置成本高達新台幣2838億元，機組有「廢」不得的壓力，馬上處理，不是台電形同破產，就是轉嫁全民分年回收。

考量台灣目前供電狀況，梁啟源建議，台電可考慮先保留核四機組，因為1號機已完工、2號機接近完工，可備而不用，「為國家留一個後路」。

但綠色公民行動聯盟副秘書長洪申翰轉述，當地居民對啟封核能機組的擔憂仍「七上八下」，希望能有明確中止核能機組的宣示，「不用再有懸念」。

他說，依法土地徵收目的消失，就應該「還地於民」，但考慮北部能源規劃及當地經濟發展，核四廠址應該如何利用，不能只是由台電提出選項，而是應該納入新北市政府、地方人士的意見，參與規劃，比較健全。

洪申翰表示，新的能源配比會有新的調度方式，透過水力抽蓄儲能方式，就能解決綠電與電力需求的時間落差。

面對各界關切，林德福說，核四現址後續利用方案，目前還只是在討論大方向，方向確立後還要進行詳細評估；台電已向經濟部口頭報告過多次，近期會再向上級機關提出具體報告。1061224