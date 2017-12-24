美利堅小姐主辦高層辱冠軍 3主管辭職

法新社和美聯社報導，美利堅小姐組織（MissAmerica Organization）董事會臨時主席麥爾斯（DanMeyers）發聲明說：「今天下午，美利堅小姐組織董事會接受了執行長海斯克爾（Sam Haskell）的辭呈，立即生效。」

（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美利堅小姐（MissAmerica）選美主辦單位遭踢爆在電郵中嘲笑歷屆冠軍的體重和性生活，內容充斥厭女、肥胖、淫蕩等用字引發軒然大波後，包括執行長在內，今天有3主管辭職。

信中以代表女性生殖器的粗俗用語代稱歷屆冠軍、希望過去某屆冠軍死掉，還猜測2013年冠軍哈根（Mallory Hagan）有多少性伴侶。

美利堅小姐組織昨天已將海斯克爾停職，並表示將深入調查此事。

麥爾斯的聲明說：「董事會也接受了韋德納的辭呈。」聲明表示，韋德納將留任90天「以利移交」。

藍德爾今天告訴美聯社，儘管他在電郵中批評哈根外貌，是他2015年進入美利堅小姐組織前的行為，這樣還是不對。

「我對我的判斷錯誤，向馬洛瑞（哈根）致歉。這不代表我的價值觀，也不代表我在美利堅小姐組織致力推動的價值觀。這種可怕的狀況雖非我造成或我促成，有鑑於近日的事件發展，我還是不想繼續擔任主席，今天稍早已向董事會遞出辭呈」。

數十位前美利堅小姐冠軍、包括現年87歲的1948年冠軍以及一位福斯新聞（Fox News）主播昨天發表公開信，要求海斯克爾、藍德爾、韋德納下台。

公開信指出：「我們強烈反對以意在貶損和羞辱的貶抑字詞，來騷擾、霸凌和讓人丟臉，特別是對女性。」1061224