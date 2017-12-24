耶誕快樂還是假期愉快 耶誕戰爭再起

因為耶誕逐漸成為不分宗教的節慶，也因為自由派思維崛起，連在美國這個基督教大國，也有越來越多人不再以「耶誕快樂」（Merry Christmas）祝賀，而是改以更具包容性的「假期愉快」（Happy Holiday）互道祝福。

耶誕節原是基督教徒慶祝耶穌誕生的重要宗教節慶，但這些年歐美文化深入其他地區，從日本、台灣到佛教大國泰國，全世界許多角落都在慶祝這個假期。

特派員看世界（中央社記者江今葉華盛頓24日專電）這些年越來越多人以「假期愉快」取代傳統的「耶誕快樂」，讓耶誕成為歡送過去、迎接新的一年的重要假期。但主張傳統的美國總統川普卻堅持回歸耶誕，引爆新的耶誕戰爭。

不過支持者來自中西部保守白人的川普（DonaldTrump），競選期間就曾向支持者表示，避免提耶誕是為了政治正確，但是卻漠視了基督教基本教義。川普並保證，勝選後大家很快就可以再次互道「耶誕快樂」。這項承諾在他11月底首度點亮任內耶誕樹時實現，他大聲向美國民眾祝賀「耶誕快樂」。

不光如此，今年的白宮第一家庭耶誕卡上，也大大地寫上「耶誕快樂並祝新年愉快」，下頭則是川普和第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）以及小兒子拜倫（Barron Trump）的簽名。

川普的行動獲得許多福音教派與保守人士支持，認為這原就是耶穌誕生日，不該或忘，不准使用也違反宗教自由；反對者則認為，向非基督徒的民眾說耶誕快樂是對他人宗教信仰的不尊重，也違反美國憲法主張。

日前，一個宗教團體希望在華府地鐵張貼耶誕廣告遭到拒絕，理由是廣告描繪的耶誕節氣氛是宗教活動，不符合地鐵廣告規範。華府主教區一狀告上法院，認為此舉違反保障宗教自由的美國憲法第一修正案。

耶誕節到底是不是宗教節慶在美國一直是個話題，畢竟如果耶誕節只是宗教節慶，成為國定假日有歧視其他宗教之嫌，也引發華人的農曆春節、穆斯林的開齋日、猶太教的光明節等是不是該一併比照的討論。

只是吵歸吵，一般美國民眾倒不在意節慶問候語該怎麼使用。皮尤民調中心（Pew Research Center）日前一項民調就顯示，52%的受訪者認為不管是耶誕快樂還是假期愉快，對他們來說都不重要。

這樣的現象在千禧世代更是明顯。儘管近9成千禧年代會歡慶耶誕節，但有44%的年輕人認為耶誕節是文化節慶，而非宗教活動；他們也比其他世代更不在乎使用哪個祝賀詞，顯示耶誕的宗教色彩已經逐漸淡去。1061224