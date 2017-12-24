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娛樂

頑童MJ116脫離張震嶽庇護　台中熱力嗨唱

記者吳雨婕／綜合報導2017/12/24 10:35
▲頑童MJ116在台中熱鬧嗨唱。（圖／本色音樂提供 , 2017.12.24）
▲頑童MJ116在台中熱鬧嗨唱。（圖／本色音樂提供 , 2017.12.24）

由瘦子、小春、大淵三人所組成的嘻哈天團頑童MJ116，昨（23）日在台中舉辦幹大事演唱會，演唱會精選了29首新歌加經典歌穿插連唱2個半小時，新專輯《幹大事》裡的歌曲〈飆高速〉、〈spotlight〉、〈浪漫一下〉等，每首都是舞台上首唱，而這一次也是頑童出道以來首次的大型演唱會，離開兄弟本色張震嶽、熱狗兩位大哥的庇護，首挑大樑撐全場的演出，頑童坦言很緊張，壓力很大，但也期待能一切順利，跟歌迷一起度過最棒的聖誕。

整場演唱會由2017年Red Bull 3Style DJ大賽冠軍DJ「 Afro.H.A」的精采DJ秀拉開序幕，接著頑童三人的360度頭像全視角的VCR突然秀出在大螢幕，一場頑童的嘻哈音樂派對正式開始，穿著演唱會海報上同款黑色系衣服出場，頑童先以一連四首快歌〈幹大事〉、〈southside〉、〈fresh gang〉、〈rap star〉迅速點燃歌迷。


▲MJ116在台中的演唱會上表演了2個半小時，並演唱許多經典歌曲及新歌。（圖／本色音樂提供 , 2017.12.24）

接下來則是個人Solo Part，小春以〈撒旦〉、〈歹性底〉打頭陣；瘦子選了以往的個人舊作〈懂我意思嗎〉、〈自己都不自己〉組曲及〈脫罪〉；大淵最後以〈質感老鄉〉壓軸演唱。而他們這一次還安排了少有的抒情歌曲Part，瘦子唱了還對台下的女歌迷演唱〈spotlight〉，讓現場氣氛超嗨。

關鍵字頑童mj116小春瘦子大淵
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