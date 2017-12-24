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役政署長闖軍營 陸軍：有通行證仍要安檢

中央社2017/12/24 10:22
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者謝佳珍、呂欣憓台北24日電）內政部役政署今天表示，署長林國演22日赴成功嶺營區，車上已有通行證理當放行，卻遭哨兵態度不佳故意阻擋；陸軍回應，即便擁有通行證，進出營門的人車仍須接受安全檢查。

有網友在臉書指出，林國演22日下午搭車進入成功領營區時，哨兵攔下後，「下車闖進營區」，等輔導長同待命班衝出來，才交出證件識別登記，林國演駕駛還下車辱罵哨兵。

役政署今天透過新聞稿表示，林國演22日下午赴成功嶺營區主持替代役公共行政役區隊長訓練結訓典禮，進入成功嶺104旅1號哨口時，車上已有通行證理當放行，卻遭哨兵態度不佳故意阻擋，又因公務時間緊急，導致駕駛心急出言不遜，造成雙方誤解情事發生。

役政署指出，替代役訓練班非104旅管轄單位，林國演赴訓練班執行公務經過哨口自當給予適當對等尊重。利用這次事件，役政署將協商國防部與所屬單位徹底檢討替代役訓練班與國軍訓練旅門禁通關問題；至於駕駛態度問題已要求改進。

至於陸軍方面，陸軍第十軍團發布新聞稿肯定成功嶺營區大門衛哨人員依規定執行人車檢查作業，對入營外賓未能配合及造成誤會，軍方甚表遺憾。

第十軍團指出，內政部役政署長座車22日欲進入成功嶺營區時，疑因不諳營區大門衛哨安全檢查及人員識別程序，產生認知落差，因而與執勤衛哨發生不快；全案正由步兵104旅進一步查察釐清，若有涉法情節，將依規定處置。

第十軍團表示，官兵依法執行衛哨勤務應予尊重，任何人進出營門都按規定受辨證、檢查，即便擁有通行證，進出營門車輛及乘員仍須接受安全檢查，未來仍將持恆教育，貫徹要求，確實維護營區安全。1061224

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