役政署長闖軍營 陸軍：有通行證仍要安檢

（中央社記者謝佳珍、呂欣憓台北24日電）內政部役政署今天表示，署長林國演22日赴成功嶺營區，車上已有通行證理當放行，卻遭哨兵態度不佳故意阻擋；陸軍回應，即便擁有通行證，進出營門的人車仍須接受安全檢查。

有網友在臉書指出，林國演22日下午搭車進入成功領營區時，哨兵攔下後，「下車闖進營區」，等輔導長同待命班衝出來，才交出證件識別登記，林國演駕駛還下車辱罵哨兵。

役政署今天透過新聞稿表示，林國演22日下午赴成功嶺營區主持替代役公共行政役區隊長訓練結訓典禮，進入成功嶺104旅1號哨口時，車上已有通行證理當放行，卻遭哨兵態度不佳故意阻擋，又因公務時間緊急，導致駕駛心急出言不遜，造成雙方誤解情事發生。