美羽球國際挑戰賽 呂家弘男單奪冠

（中央社記者曹宇帆洛杉磯23日專電）2017美國羽球國際挑戰賽男單決賽，呂家弘今天對戰加拿大的桑吉爾斯拚爭冠，雖然首局吞敗但呂家弘不放棄連追2局，最後以14比21、21比15與21比16，捧回冠軍杯。

這場比賽開局桑吉爾斯（B. R. Sankeerth）掌握主動攻勢，頻頻把球推至對角線的邊角位置，呂家弘處於被動，只得回擊易於被扣殺的高球，掉了不少分數，輸掉首局。

隨後，呂家弘調整策略，藉由速度壓制對方，桑吉爾斯屢攻不下，又發生多次出界與掛網失誤，呂家弘越打越穩，連追兩局不負眾望贏得漂亮。