高爾夫球頭廠進入旺季末端 只有這家說12月營收再成

高爾夫球頭廠進入旺季末端，包括大田精密 (8924-TW)、明安 (8938-TW) 預估 12 月營收都頂多維持在 11 月水準，或呈現微幅月衰退，但復盛應用 (6670-TW) 則在 11 月營收攻抵 14.69 億元高點後，依訂單及出貨量初估 12 月營收將再走高。

明安 11 月營收為 11.64 億元，目前明安初估 12 月營收維持在 10 億元以上，在大田 11 月營收 4.08 億元，12 月營收則可能滑落在 4 億元之下。

復盛應用自結前 10 月營收 108.84 億元，營業毛利為 24.73 億元，毛利率為 22.73%，稅前盈餘 12.9 億元，稅後純益 10.16 億元，每股純益為 8.58 元；而在 11 月營收 14.69 億元，月增 14.99%，年增 16.23%，累計前 11 月營收 123.53 億元，年增 1.89%；目前初估 12 月營收將再較 11 月的 14.69 億元走高。而在復盛應用在今年的營收呈現逐季攀高的走勢之下，法人則預估該公司今年將賺回 1 個股本。