放話明年要復仇　路上有機會捕獲野生鄭中基

鄭中基昨（23）日在台北小巨蛋舉辦《Play It Again世界巡迴演唱會》，演唱了許多膾炙人口的歌曲，讓歌迷聽得如癡如醉。但在慶功宴上，鄭中基卻表示，因為感冒而表現不佳，自己其實非常的懊惱。

在演唱會後半段時，鄭中基唱到一半突然淚崩，對此他解釋：「沒有啦，那是因為聲音不好，覺得很難過。」由於前幾個月在彩排時都沒問題，2個星期前感冒了，拚命吃藥希望能趕快把病養好上台，結果聲音還是啞的，所以每唱一首都覺得很生氣，更放話希望在明年有一個讓他「復仇」的機會。



▲鄭中基因為感冒，所以認為這次演唱會的表現不佳。（圖／記者陳明安攝，2017.12.23）