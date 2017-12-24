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娛樂

放話明年要復仇　路上有機會捕獲野生鄭中基

記者吳雨婕／台北報導2017/12/24 11:10
▲鄭中基覺得因為感冒讓這次的演唱會表現不佳，因此希望明年能給他一個復仇的機會。（圖／記者陳明安攝，2017.12.23）
▲鄭中基覺得因為感冒讓這次的演唱會表現不佳，因此希望明年能給他一個復仇的機會。（圖／記者陳明安攝，2017.12.23）

鄭中基昨（23）日在台北小巨蛋舉辦《Play It Again世界巡迴演唱會》，演唱了許多膾炙人口的歌曲，讓歌迷聽得如癡如醉。但在慶功宴上，鄭中基卻表示，因為感冒而表現不佳，自己其實非常的懊惱。

在演唱會後半段時，鄭中基唱到一半突然淚崩，對此他解釋：「沒有啦，那是因為聲音不好，覺得很難過。」由於前幾個月在彩排時都沒問題，2個星期前感冒了，拚命吃藥希望能趕快把病養好上台，結果聲音還是啞的，所以每唱一首都覺得很生氣，更放話希望在明年有一個讓他「復仇」的機會。


▲鄭中基因為感冒，所以認為這次演唱會的表現不佳。（圖／記者陳明安攝，2017.12.23）

至於為什麼會選擇Ella當嘉賓，鄭中基笑回：「因為她比較安全。」讓大家一愣，隨後他才表示，「她結婚了，所以不會有緋聞。」且聽說Ella很搞笑，所以才會選擇她。而唱完演唱會後，鄭中基說最想要做的事情就是好好睡一下，將會在台灣待到25號的他，預計之後會帶家人出去走走，所以有機會可以在街上捕捉到野生的鄭中基。

這次見到鄭中基，有許多人發現他的體態似乎圓潤了許多，經紀人提到，「這次的身體有變化，不用擔心，是因為電影的前期籌備工作，所以才會這樣。」鄭中基也說為了電影，他從138磅（約62公斤）增肥到現在已經160磅（約72公斤）了。


▲鄭中基為了即將拍攝的電影增肥，要外界別擔心。（圖／記者陳明安攝，2017.12.23）

關鍵字鄭中基play it again世界巡迴演唱會ella陳嘉樺
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