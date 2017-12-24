獨立派勝選 加泰隆尼亞流亡領袖盼返國

（中央社巴塞隆納23日綜合外電報導）遭革職的加泰隆尼亞前主席普伊格蒙特正在衡量是否要返回加泰隆尼亞，一回國恐遭逮捕的他也呼籲西班牙政府准許他及時返國參加明年的議會開議。
法新社報導，支持獨立的政黨21日在一場關鍵性選舉中擊敗西班牙中央政府，不過普伊格蒙特（CarlesPuigdemont）一旦回到國內，恐怕將立刻遭到逮捕。
普伊格蒙特遭馬德里當局革職，並遭西班牙法院指控叛亂、煽動叛亂並不當使用公款後自我流亡到比利時，他在布魯塞爾遙控競選活動。
經過21日分歧的地方選舉，獨立派陣營打算如何治理加泰隆尼亞依舊成謎，包括普伊格蒙特前副手璜克拉斯（Oriol Junqueras）在內的其他獨立派領袖仍在牢裡等候審判。
普伊格蒙特一名在加泰隆尼亞的律師阿隆索奎維拉斯（Jaume Alonso-Cuevillas）被問到普伊格蒙特是否傾向返回當地時，他表示：「原則上來說，是的，但我建議衡量當前情勢，因為他一回來就會被逮捕。」
阿隆索奎維拉斯告訴加泰隆尼亞電台（CatalunyaRadio）：「我們必須評估是否值得，看看他在國內能做的是否比在海外多，很顯然地，如果他回來遭到監禁，將產生…極大的政治衝突。」
普伊格蒙特陣營總幹事阿塔第（Elsa Artadi）今天告訴Rac1電台：「我們正在研究各種局面。」
路透社訪問普伊格蒙特本人，他表示：「我想儘快回到加泰隆尼亞。我現在就想回去。這對西班牙來說會是個好消息。」
被問到是否會及時回到加泰隆尼亞參加明年1月23日開議，普伊格蒙特說：「這很自然。如果我不被允許宣誓成為主席，對西班牙民主制度來說會是很大的反常情況。」
他也指出：「我是（加泰隆尼亞）地方政府主席，如果西班牙尊重這場選舉的結果，我就仍然會是主席。」（譯者：中央社李佩珊）1061224