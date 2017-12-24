獨立派勝選 加泰隆尼亞流亡領袖盼返國

（中央社巴塞隆納23日綜合外電報導）遭革職的加泰隆尼亞前主席普伊格蒙特正在衡量是否要返回加泰隆尼亞，一回國恐遭逮捕的他也呼籲西班牙政府准許他及時返國參加明年的議會開議。

法新社報導，支持獨立的政黨21日在一場關鍵性選舉中擊敗西班牙中央政府，不過普伊格蒙特（CarlesPuigdemont）一旦回到國內，恐怕將立刻遭到逮捕。

普伊格蒙特遭馬德里當局革職，並遭西班牙法院指控叛亂、煽動叛亂並不當使用公款後自我流亡到比利時，他在布魯塞爾遙控競選活動。

經過21日分歧的地方選舉，獨立派陣營打算如何治理加泰隆尼亞依舊成謎，包括普伊格蒙特前副手璜克拉斯（Oriol Junqueras）在內的其他獨立派領袖仍在牢裡等候審判。