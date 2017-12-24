和世界交朋友 援助友邦台灣也得利

台灣衛生中心還有一名專職護理師長駐，協助疾病防治、糖尿病社區篩檢衛教，每年也會舉辦非傳染病國際型研討會；不定時也有寄生蟲專家團隊進駐，調查學童寄生蟲感染狀況。

馬國醫療資源缺乏，從2007年開始，台灣在馬國成立衛生中心，派遣國內優秀公共衛生及醫護人員駐點。台北醫學大學經營的部立雙和醫院從2013年承接駐馬國衛生中心計畫，至今都有各科醫師輪流駐診。

台灣醫療援助馬紹爾系列報導4-4（中央社記者陳偉婷台北24日電）台灣為邦交國馬紹爾提供堅強醫療後盾，馬國衛生部長多次在國際場合發言力挺台灣。援助友邦，不只獲得國際聲量，台灣醫護也在馬國茁壯，和世界交朋友。

北醫校長林建煌日前帶媒體團到馬紹爾了解衛生中心運作實務。林建煌說，馬紹爾是邦交國，雙和醫院到邦交國支援是善盡國際責任，台灣的醫療實力強大，在國際名列前茅，到馬國服務不僅是醫療資源輸出，對內也可以強化台灣醫護實力。

林建煌舉例，長駐馬國的護理師徐韻婷原先就有豐富護理經驗，在台灣學得差不多了，但在馬紹爾，因醫療資源相對落後且許多疾病的防治都從零開始，徐韻婷在當地必須和美國、日本等國際的非政府組織合作，這是在台灣絕對沒有的學習環境。

林建煌表示，雙和醫院目前每年派10名各科醫師輪流駐診，每人輪1個月，受限馬國醫療檢查資源，也考驗醫師的看診功力，必須更仔細觀察、問診，才能抓出疾病，醫病互動必須密切，也能培養醫師更關注病人的人文素養。

雙和院長吳麥斯則表示，很多國際民間組織對馬國提供援助，「馬紹爾覺得我們台灣最好」，原因無他，台灣是真誠想解決馬國問題，自然能獲得信任。

「台灣在馬紹爾也有難得的機會可以跟國外組織合作」，吳麥斯說，美國一群骨科醫師明年4月將到馬國協助關節置換，得知雙和骨科醫師戴念國今年12月在馬國駐診，也主動請託戴念國協助，蒐集當地醫療需求。

雙和醫院耳鼻喉科專任主治醫師巫承融曾到馬國駐診1個月，為了拉近和當地病患距離，還學了相當拗口的馬紹爾語，不用透過翻譯就能跟病人互動。

巫承融說，馬國病人給醫生的回饋都很直接、熱情，曾有一名耳朵發炎的病人，病痛好久都沒醫師能處理，直到他到馬國駐診才解決，「好幾個病人都在門診流淚，謝謝台灣醫師的幫忙。」

巫承融也坦言，在馬國感受到有別於台灣的醫病關係，在馬國，病人常跟他握手、擁抱表達謝意，因為醫療資源缺乏，只要有台灣醫師去，他們都會非常感謝。

馬國衛生暨公共服務部長卡拉尼．卡內科（Hon.kalani kaneko）日前和北醫院長座談時也提到，每次在世界衛生大會（WHA）都有發言力挺台灣參加，「維護健康無關政治，需要台灣共同參與」，也相當感謝台灣對馬紹爾的協助，「幫助真的非常大」。1061224