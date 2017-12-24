1年逾百人被截肢 糖尿病成馬紹爾難題

篩檢活動開始不久，「血糖關」就拉了警報。護理師嘗試數次都測不到一名面容消瘦阿嬤的血糖值，推估血糖已飆破儀器極限600mg/dL，趕緊開車載阿嬤就醫。阿嬤自認身體無病、無痛，只是常常覺得疲倦、皮膚癢，忍耐久了也成自然，不認為需要就醫。

12月8日上午，馬紹爾台灣衛生中心、非政府組織美國健康中心（Canvasback Wellness Center）成員在首都馬久羅小社區進行糖尿病篩檢。檢查項目包含血糖、血壓、足部、身高、體重，還有有氧運動課程和營養教室。

台灣醫療援助馬紹爾系列報導4-3（中央社記者陳偉婷台北24日電）馬紹爾人飲食偏甜、嗜肉、愛炸物，養出不少「三高」病人，糖尿病盛行率在國際名列前茅，每年總有上百人被迫截肢，打擊糖尿病成當務之急。

輪到一名黝黑高壯的年輕男性，護理師幫他測血糖前，先問他早餐吃了沒？他雖回答沒有吃，但手上就拿著一瓶可樂，邊等檢查邊喝。一旁穿著學校制服的女學生，也是隨手一瓶可樂。

根據馬紹爾衛生部門的統計資料，馬國人民三大死因第一名就是糖尿病、其次是心血管疾病和癌症。從各社區的糖尿病篩檢也發現，40歲以上民眾有5成都有糖尿病，推估總罹病人數達數萬人，但馬國人口總數也不過才7萬。

飲食是防治糖尿病及控制病情的關鍵，說來簡單，對馬國人民卻是難以承受之輕。馬國有廣大海域資源，傳統以海鮮、椰子、麵包果為主食，但美國1946年在馬國比基尼環礁、艾尼威塔克珊瑚礁（Enewetak Atoll）進行數十次核試爆後，不僅當地居民流離失所，也大幅改變飲食文化。

為了補償馬國人民，美國至今持續金援馬國，美國速食文化也乘風而來。馬國有9成物資都仰賴進口，稻米、麵粉、牛肉、豬肉、雞肉等，加上馬國土壤不適合種青菜，肉比菜便宜且份量多，逐漸養成馬國人愛吃肉、澱粉、幾乎不吃蔬菜。

在馬國聚會上最常見的菜色是各式烤肉，且又嗜鹹、嗜甜，賣場裡賣最好的是罐頭，又以火腿、鮪魚、牛肉罐頭最熱銷。熟食區則是滿滿的美式甜甜圈、炸雞和披薩。

糖尿病是緩慢無聲的健康殺手，會逐漸發展出血管、神經相關併發症，不少人都是等到出現腎臟、血管病變、糖尿病足、眼盲等併發症才確診糖尿病，但身體損害已是不可逆，馬國最大的馬久羅醫院一年就要截掉近200條患肢。

承接台灣衛生中心的衛生福利部雙和醫院院長吳麥斯表示，非傳染性疾病（如糖尿病、腎臟病等）威脅性不亞於傳染性疾病，馬國的糖尿病太嚴重，盛行率約25%，部分併發高血壓，糖尿病患者又有高風險會併發腎臟疾病，馬國首要之務就是對抗糖尿病。

不過，馬國公共衛生條件差，戶政資料紊亂，住家都沒有地址，缺乏全國性的統計數字，很難真實了解糖尿病盛行狀況，只能推估、憑感覺，疾病防治基礎根基不穩。

「醫療只是蛋糕上的櫻桃，守護民眾健康的關鍵仍是蛋糕要好吃、公衛環境要好才行。」吳麥斯說，透過台灣衛生中心和其他組織合作的社區篩檢、衛教，幫馬國找出潛在的糖尿病患者，並教導防治觀念；雙和也會派駐新陳代謝科醫師駐馬國，提供最新的治療方式。1061224