馬紹爾真奇特 有住家沒地址看病共用病歷

群島由2列大致平行的29個環礁、總共1225個島嶼組成，最東邊為日出列島，最西部為日落列島。全國約7萬人口，約2/3住在首都所在的馬久羅環礁（MajuroAtoll）及瓜加林環礁（Kwajalein Atoll）中的伊拜島（Ebeye）。

台灣醫療援助馬紹爾系列報導4-2（中央社記者陳偉婷台北24日電）馬紹爾人生性樂觀，喜歡分享，雙和醫院副院長林家瑋觀察，馬國人常數個家庭共居一屋，床不夠就輪流睡，住家也沒地址，甚至連看病都是多人共用病歷。

馬國人民傳統捕魚為生，靠海吃飯養成樂天知命性格，加上多年來仰賴美國金援，很多馬國人民不用工作就有飯吃，遇事不急，凡事緩辦。在馬久羅飯店的酒吧中就有一句標語Free beer tomorrow（啤酒明天免費），但可永遠讓人等不到。

「你家住哪？」、「我家就在總統府後面一棟綠色大房子隔壁巷子的第三間小矮房」，這樣的對話在馬國也不陌生，因為當地住家全無住址，若要收郵件，只能找時間去郵局拿。

雙和醫院副院長林家瑋說，馬國屬母系社會，一切女性說了算，擇偶也是女性握有絕對主導權，甚至可一而再、再而三換伴侶，也相當「多產」。因地小、人稠，常數個家庭「共居一屋」，但床又有限，形成「有人睡晚上、有人睡白天」的奇特現象。

一般情況下，病人到醫院看診，必定需要登錄個人資料、建置病歷；林家瑋說，在馬久羅醫院，很多病人「共用一本病歷」，可能是名字一樣，醫護端沒仔細釐清就以為是同一人，或者是同一家族就寫在同一本。

病歷是醫生看診重要參考依據，混用可能造成判斷失準，開錯藥方，且也不能有效追蹤病況。尤其馬國盛行糖尿病，糖尿病患者又有較高風險罹患高血壓、心血管疾病等，缺乏相關病歷資料也無法做個案管理，成防治漏洞。

不管是要照顧病人、防治疾病，有完善的資訊系統相當重要。雙和醫院從2016年開始在馬久羅醫院導入「指紋辨識系統」。

林家瑋說，馬紹爾的結核病患也多，指紋辨識系統就先設在放射科，當病人需要照X光時，先來放射科壓指紋、建檔，之後就可以憑指紋辨識身分，病歷不再張冠李戴。馬久羅有2萬至3萬人口，目前已有6000人在醫院完成登錄。

除指紋辨識，台北醫學大學校長林建煌說，雙和醫院和馬久羅兩院已簽約，將在馬久羅醫院建置醫療資訊管理系統，透過電腦化資訊管理，把所有醫療、用藥、檢查、門急診、開刀及住院等資料全部建檔，有效掌握人力運用、醫材、藥物庫存，對醫院經至關重要。

林家瑋說，期待明年或後年就能在馬久羅醫院導入門診急診病歷系統及醫令系統，並整合指紋辨識系統，屆時醫院運作將大幅革新，也有助留住好的醫護人才。1061224