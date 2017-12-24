醫療團駐診救命無數 友邦人讚嘆台灣

她每天晚上痛到睡不著，因脖子腫塊很大，也不能平躺，總是咳嗽。台灣記者問賀吉娜，沒有治療，怎麼處理病痛？她說：「隨它吧」（Let it go.），痛苦時只能不斷忍耐，並祈禱病痛能快點過去。直到今年11月，她得知有台灣醫師到馬紹爾駐診，才終於開刀解決糾纏多年的宿疾。

賀吉娜（Helchyina）從2000年就感覺脖子有腫塊，但醫療資源少，醫院也沒有相對應的專科可以處理，直到2008年才確診甲狀腺癌。當地沒有醫師能開刀，賀吉娜只能轉診到國外治療，但必須等待，且轉診醫藥費昂貴。

台灣醫療援助馬紹爾系列報導4-1（中央社記者陳偉婷台北24日電）「能遇到台灣醫師，真是太好了！」馬紹爾人賀吉娜罹癌，當地醫師束手無策，幸好台灣醫師到馬國駐診，幸運救回一命。台灣是馬國堅強醫療後盾，當地民眾都說讚。

賀吉娜說，術後兩天就完全不痛，且隔天能正常發聲；比起她另一名罹患甲狀腺癌的朋友選擇轉診到國外治療，術後一個月還沒辦法發聲。她能遇到台灣醫師，真的是太幸運，也很感謝台灣優秀的醫療。

衛生福利部雙和醫院副院長林家瑋表示，馬國醫療資源缺乏，全國最大的馬久羅醫院醫師大多來自菲律賓、斐濟及密克羅尼西亞。外籍醫師都講英文，但當地人多講馬紹爾語，語言不通也是阻礙。

不僅醫師少，科別受限內、外、婦、兒等大科，缺乏次專科。如果病人問題太棘手，只能轉診到國外，但曠日廢時，若遇急症，病人只能憑運氣、賭命運。多數人常常是忍耐病痛、把急病拖成慢病，樂天地與疾病衍生的傷害共處。

雙和醫院承接駐馬國台灣衛生中心後，開辦滾動式醫療團，目前一年會有10名醫師輪流到馬國駐診，且派出的醫師都是當地醫療迫切、又沒有足夠資源的次專科。

在台灣醫師抵達馬國前，當地媒體會先報導未來一個月會有哪個科別的醫師來，台灣衛生中心也會發簡訊通知。如果家人剛好有需求，就能及早排隊、掛號，只要有台灣醫師駐診，門診往往「門庭若市」，讓台灣醫師又累又不捨。

今年12月在馬國駐診的雙和骨科主治醫師戴念國分享一名9歲男童成功開刀的故事。男孩5個月前爬樹，不小心摔下，右腳骨頭整個歪掉變成長短腳，當時急診醫師僅協助裹上石膏，錯位的骨頭沒有擺正，反而嚴重偏移，若不處理，未來孩子的脊椎也會跟著歪斜，一輩子受害。一直等到戴念國駐診協助處理，傷害才沒有繼續擴散。

馬國衛生暨公共服務部長卡拉尼．卡內科（Hon.kalani kaneko）日前和北醫校長林建煌等人座談時曾提到馬國醫療人才困境。馬國沒有醫學教育系統，年輕人到美國、夏威夷等國外習醫、取得證照後，幾乎不會留在馬紹爾任職，人才外流非常嚴重，也讓馬國醫療根基不穩。

為了厚實馬國醫療資源，滾動醫療團也肩負教學任務。今年有一名從義守大學醫學院學士後醫學系畢業的馬紹爾學生大衛（David Lo. Alfred），依規定要在馬久羅醫院完成臨床實習，再由馬紹爾政府發出證照，將成為首位取得馬紹爾認證的當地醫師。未來會有更多從台灣學成歸國的馬國準醫師尋此套模式取得認證。

林家瑋表示，過去馬久羅醫院沒有足夠能力訓練實習醫師，滾動醫療團能補足資源。這些馬國學生取得當地認證後，僅能在馬國使用，無法到他國執業，確保人才能留在當地。

馬國糖尿病患多，雙和醫院看到當地需求，認為應引進台灣糖尿病照護模式，建立個管師制度，協助糖友追蹤病情、預防共病發生。北醫日前也和馬國最高學府馬紹爾學院（College of Marshall Islands）簽訂護理計畫合作意向書。

林建煌表示，未來合作內容是該學院每年可派一至二名護理科系畢業學生到雙和醫院接受糖尿病照護專業訓練，受訓完成後回國就能當「種子教師」，能在當地培育優秀、符合在地需求的護理人力。1061224