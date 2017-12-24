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中央社

首位無安全帶太空漫步 經典照主角辭世

中央社2017/12/24 10:56
中央社 科技 / NOWnews
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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國國家航空暨太空總署（NASA）今天在官網宣布，世界第一位沒用安全帶漫步太空，遠遠眺望迷人地球的太空人麥克坎德雷斯（Bruce McCandless）已經辭世，享壽80歲。

法新社與美國有線電視新聞網（CNN）報導，航太總署表示，長居西部科羅拉多州的麥克坎德雷斯是在21日辭世，但並未說明死因。

身為受過表揚的戰爭英雄後代，麥克坎德雷斯以接近第一名的成績畢業於美國海軍軍官學校（US NavalAcademy），服役海軍期間，學會駕駛至少9種飛機，後晉升為上校。

1966年，26歲的麥克坎德雷斯獲航太總署選入新成立的19人太空人小組，是團隊中年紀最輕的成員。

他是阿波羅14（Apollo 14）任務的支援成員，也是首次載人任務「太空實驗室」（Skylab）的後備飛行員，並兩次擔任太空梭任務的任務專家。

他在1984年的任務中，成為世界第一位無安全帶太空漫步的太空人。他用他參與設計的噴射背包移動，離開太空梭「挑戰者號」（Challenger）90公尺遠。

背景明顯呈現地球藍色的圓弧以及黑色的太空，麥克坎德雷斯漫步太空的照片讓他名留青史。

麥克坎德雷斯晚年曾經說過，他最覺得驕傲的是，多年之後，還是會有孩子跑來找他，跟他說他們看過那張太空漫步的經典照片。他希望照片能成為鼓舞孩子的力量。1061224

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