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娛樂

五月天戰艦空降桃園　邀歌迷盡情離開地球表面

記者吳雨婕／綜合報導2017/12/24 11:19
▲五月天在桃園熱力嗨唱，且因為戶外場地的關係，讓歌迷盡情Jump。（圖／相信音樂提供 , 2017.12.24）
▲五月天在桃園熱力嗨唱，且因為戶外場地的關係，讓歌迷盡情Jump。（圖／相信音樂提供 , 2017.12.24）

「華人第一天團」五月天奇幻漂流巡迴世界一圈，終於帶著SHARP x 五月天LIFE 《人生無限公司》巡迴演唱會回到出發地，於昨（23）晚在桃園國際棒球場登場，一路從12月23、24、26、27、29、30、31日，「跨年加班」再唱2018年1月1、5、6、7日，連續3週連唱11場，與26.4萬的頑固社員們加入這場「今年最盛大尾牙」，一起跨年Jump離開地球表面，共同堅守跨年臺灣守夜傳統、再造跨年開唱新紀錄。

演唱會的開場就搶奪了歌迷的目光，邪惡勢力入侵「人生無限公司」，8名黑衣人和4機器人在狹窄的延伸走道上尋找獵物，加上爆破的震撼特效，讓大家瞬間進入血脈賁張的興奮狀態，打破虛實界線，進入「第五分隊」的奇想世界，在高雄分公司首度登場的「人生號宇宙戰艦」，這回獻上新的感官享受，升級空降在桃園。


▲五月天終於回到台灣開唱。（圖／相信音樂提供 , 2017.12.24）

開場後，由閉關籌備新專輯的HUSH揭開序幕，他接連演唱包括〈我想知道你的一切〉、〈克卜勒〉及〈同一個答案〉等歌曲。這次演唱會特別選在戶外場地，突破小巨蛋不得不的地板震動禁令，當演唱到《離開地球表面》與每場2萬4千名歌迷一起盡情Jump離開地球表面，全場觀眾沸騰。


▲由閉關的HUSH為五月天桃園首場的演唱會揭開序幕。（圖／相信音樂提供 , 2017.12.24）

唱響32座城市，重回出發地，貝斯手瑪莎感觸良多，他說：「這一年《人生無限公司》去了非常多的地方，感觸真的很多，在後台吃便當也是很熟悉的排骨便當，真是美味。」而五月天唱過世界許多著名的指標性場館，第一次到棒球場開唱，怪獸說：「從小很喜歡看棒球覺得很興奮，棒球場（開唱）是第一次，第一次總特別甜蜜，我說場地。」

關鍵字hush五月天人生無限公司
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