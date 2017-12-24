減稅利多已反應 美股封關前高檔無作為 元月行情才值

美股進入封關倒數一周，市場分析師認為，投資人期待的耶誕行情在今年大漲後可能放緩，減稅利多可能已反應完畢。展望明年，部分分析師則因企業獲利進一步改善而提高對明年美股的預期。

林賽集團（Lindsey Group）首席市場分析師 Peter Boockvar 表示，在減稅利多「萬靈丹」帶動下，美股今年以來已經漲了 20%，預期封關前仍可維持在歷史高檔震盪。

瑞信調高標普目標至 3000 點

華爾街分析師目前正在根據減稅政策對資本支出的影響來提高明年美股和企業獲利的預期，其中瑞士信貸將標普 500 指數的預估目標拉高到 3000 點，周五標普 500 指數收盤價為 2683 點。