劉曉波效應 深圳雙年展全面政治審查

（中央社台北24日電）旅法中國畫家胡嘉岷和法籍妻子在深圳雙年展開幕首日以畫作向已故諾貝爾和平獎得主劉曉波致敬後，主辦單位大為緊張，重新審查所有作品；另原先傳出失蹤的夫婦倆據指目前平安，未遭關押。

香港明報今天報導，胡嘉岷和妻子布羅沙德（Marine Brossard）在「深港城市建築雙城雙年展」開幕首日展出巨型畫作「時差」， 畫中描繪了一張放在有紅色欄柵房間的藍色空椅，明顯影射劉曉波於2010年獲頒諾貝爾獎時人在獄中。

開展後，胡嘉岷夫婦一度被帶走，與外界失聯。但布羅沙德位於法國里昂大學的博士生導師利大英（Gregory Lee）指已與她取得聯繫，兩人目前安全，未被關押，仍在中國探親。