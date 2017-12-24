劉曉波效應 深圳雙年展全面政治審查

（中央社台北24日電）旅法中國畫家胡嘉岷和法籍妻子在深圳雙年展開幕首日以畫作向已故諾貝爾和平獎得主劉曉波致敬後，主辦單位大為緊張，重新審查所有作品；另原先傳出失蹤的夫婦倆據指目前平安，未遭關押。
香港明報今天報導，胡嘉岷和妻子布羅沙德（Marine Brossard）在「深港城市建築雙城雙年展」開幕首日展出巨型畫作「時差」， 畫中描繪了一張放在有紅色欄柵房間的藍色空椅，明顯影射劉曉波於2010年獲頒諾貝爾獎時人在獄中。
開展後，胡嘉岷夫婦一度被帶走，與外界失聯。但布羅沙德位於法國里昂大學的博士生導師利大英（Gregory Lee）指已與她取得聯繫，兩人目前安全，未被關押，仍在中國探親。
另一方面，當局也因出現向劉曉波致敬的畫作而大為緊張，立即重新嚴審所有作品。
消息人士說，雙年展歷來在審查方面比較寬鬆，只需看過參展作品大致計畫，但「出事後」，當局要求逐字逐句篩查每項作品，而且標準從嚴，「寧殺錯勿放過」。
其中在深圳湖貝古村保育項目的展覽「湖貝生死進行時」，因俯瞰湖貝村形狀酷似一隻直立的狗，保育人士邀請藝術家創作身穿印有「湖」字T恤的狗頭人身漫畫形象，以及手拿菜刀的屠夫，寓意古村發展規畫任人宰割。
報導說，這項展覽遍布狗和屠夫的形象，但有一處屠夫的頭部被改成聖誕老人，據信是工作人員或藝術家為因應修改要求臨時所為。
相關人士也說，有狗和屠夫的展板將被撤換，但拒絕透露原因。消息則指出，審查人員認為這些畫面「太血腥」、「戾氣太重」。
一名到場觀展的藝術家表示，權力介入、審查當代藝術這些現象本身也反映中國城市發展、規畫的特點，「原先的與被刪改的展品共同構成這個展覽」。1061224