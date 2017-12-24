耶誕節來了 信義商圈就要這樣玩

新光三越信義新天地A11館6樓的韓國商品展，從早上11時百貨開館就可進展參觀，品嘗泡菜、花蟹等30多道韓國道地美食，價格親民且種類多，哈韓情侶或夫妻可以到這逛逛、填飽肚子。

台北市信義商圈擁有微風、新光三越、誠品、統一時代、台北101購物中心等多家百貨公司，是民眾耶誕節必去的商圈之一，雖然耶誕節適逢週一非假日，但如果情人、家庭特別排假或請假，要好好過耶誕節，信義商圈中午開始，就有好吃好逛的地方。

（中央社記者朱則瑋台北24日電）充滿著快樂與歡呼聲的耶誕節來了，台北信義商圈百貨業者使出混身解數，推出從早到晚的多樣活動，熱戀中的情侶、夫妻絕對不能錯過甜蜜景點放閃外，連吃喝都有特製餐點。

如果吃不飽，或是想來場浪漫且較高檔的耶誕氛圍午餐，也可步行至附近百貨公司3樓，有泰式料理、日式料理等店家推耶誕套餐，情侶、夫妻能夠邊品嘗美食邊享受兩人時光。

飽餐一頓後，需要走走消耗熱量，對情侶來說，合照留念是基本約會行程，新光A8館B2樓有品牌櫃位設有英式耶誕小屋，小屋內有代表12生肖熊娃娃齊聚一堂，並有多隻具倫敦特色的6呎倫敦熊(180公分)，是少女們的最愛，兩人可以在此牽手和小熊們合照，留下美好回憶。

耶誕節除了耶誕樹、耶誕老公公，更不能忘了負責載送禮物的馴鹿，誠品信義店一樓五米大道的紅鼻子馴鹿點亮公益創作展，展出各式逗趣、創意的馴鹿作品，適合逛逛消磨美好的午後時光，還能隨手做公益購買馴鹿商品，所得將捐給關懷台灣文教基金會，讓弱勢孩童也能過好節。

隨著天色漸暗，走出百貨公司就可看到連綿燈海與耶誕布置，七彩繽紛的景致映入眼簾，一定會引起另一半快樂的歡呼聲。

新光三越百貨安排3800米紅色燈海，從A4一路延伸到A11，而台北101、微風、誠品、統一時代百貨周邊也有燈海、聖誕老人裝飾，商圈化身大型耶誕城，散發濃濃過節氣氛。

情人漫步耶誕燈海中，記得放慢腳步，聆聽、欣賞沿途街頭藝人的精彩演出，以及各式不同風格的耶誕裝置藝術，位在A11館牆面上，有15米高的紅白齒輪，加上耶誕老人、禮物盒等裝飾點綴而成的耶誕大型裝置，整點還會飄下雪花，營造浪漫雪國風情，有意求婚者，千萬把握難得的浪漫機會。

而坐落於新光三越台北信義新天地A8的立體螺旋溜滑梯「Weeeeee! Slide」，溜滑梯高達16米、全長42米，號稱「全亞洲戶外最高的立體螺旋溜滑梯」，夜晚降臨時，溜滑梯閃耀著LED燈，與信義區耶誕佳節氣氛濃的燈海，相映成趣。

整個信義商圈四處可見耶誕樹、耶誕老人等造景，慢慢散步前往統一百貨二樓夢廣場，則有如來到美國紐約，現場有5.5米七彩大蘋果、百老匯經典歌劇院、以及用美國摩天大樓為意象的超大七彩耶誕樹等設施，假如手機、相機在前面瘋狂拍照完後，還有剩餘電量，還可在此留下2人充滿異國情調的甜蜜合照。

傍晚6時至9時整點時刻，夢廣場的耶誕樹以及周邊造景，還將搭配超炫燈光、磅礡歌曲，呈現全長4分鐘的耶誕限定燈光秀。

燈光秀結束，也別急著離開，往台北101方向望去，會看到101LED燈網TPAD，化身全台最高耶誕樹，閃耀在大樓上，如果事先到「台北101 2018幸福共好」粉絲團選取喜愛的吊飾，還能在耶誕樹上看到吊飾及自己的名字，男方不妨先上臉書寫下喜歡女生的名字，趁機表白，成功率絕對大增。1061224