放血管支架不戒菸 男子心肌梗塞頻發

（中央社記者楊思瑞台南24日電）台南市一名55歲男子在急性心肌梗塞接受手術置放血管支架後，仍持續抽菸，3年內因血管支架阻塞，又接受兩次手術置放新支架，這才在醫師叮囑下順利戒菸，持續接受追蹤。

柳營奇美醫院心臟內科醫師黃博彥今天受訪表示，這名病患沒有高血壓、糖尿病或高血脂病史、及特殊家族病史。但先前菸齡約30年，每天1包菸。一開始是因急性心肌梗塞合併心因性休克，接受緊急心導管手術治療，發現右冠狀動脈完全阻塞，經置放血管支架後順利出院。

黃博彥表示，病患出院後雖然規律服藥，但沒有戒菸，隔年又因同樣狀況，再次置放血管支架，第二次出院後仍然持續抽菸，約兩年後再次因支架阻塞入院，接受置放新的塗藥血管支架。在鬼門關前走了3次後，才終於把菸戒掉。