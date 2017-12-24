台科大技優國手布置藝境 打造耶誕校園

（中央社記者許秩維台北24日電）耶誕節前夕，台科大集結花藝、配電、木模等技優國手，發揮專業打造校園耶誕樹、耶誕燈飾、路燈環，還有手作扭蛋機、手作印章等，讓校園充滿耶誕氛圍。
台灣科技大學今天發布新聞稿表示，台科大今年由應用科技學程組成跨領域團隊，結合不同職類技優學生一起合作，以傳遞「愛」的訊息為主題，用布搭成小帳篷，將廢棄的課桌椅布置成餐桌，讓全校師生一進入藝境即可感受耶誕氛圍。
藝境中的布置品都由技優國手設計及製作，為了增加師生互動，現場除了有超可愛的手作印章及空白明信片，學生還可以直接走入場景，寫下耶誕祝福；此外，團隊還手作設計製作扭蛋機，也可讓師生獲取每日限量的耶誕手繪貼紙。
特別的是，台科大還集結一批技優國手協助幫忙校園耶誕花藝燈飾及配件的設計與施作，台科大的耶誕校園場景，不假他人之手，都由台科大學生親手打造。
台科大應用科技學程學生羅盛弘表示，能發揮自己專長，和同學分工合作營造校園耶誕氣氛，覺得很開心；負責耶誕花飾的花藝國手柳皓雲也說，很高興能將自己的花藝集結燈飾，讓校園在夜晚更有氣氛，同時還能和不同技優國手合作學習。
台科大校長廖慶榮表示，台科大擁有最多技優國手，因此成立應用科技學程，期望技優國手進入台科大能持續動手作，發揮原本的技能專長，並持續精進技術，學校也提供空間資源，讓國手能一展長才。1061224