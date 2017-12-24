台科大技優國手布置藝境 打造耶誕校園

（中央社記者許秩維台北24日電）耶誕節前夕，台科大集結花藝、配電、木模等技優國手，發揮專業打造校園耶誕樹、耶誕燈飾、路燈環，還有手作扭蛋機、手作印章等，讓校園充滿耶誕氛圍。

台灣科技大學今天發布新聞稿表示，台科大今年由應用科技學程組成跨領域團隊，結合不同職類技優學生一起合作，以傳遞「愛」的訊息為主題，用布搭成小帳篷，將廢棄的課桌椅布置成餐桌，讓全校師生一進入藝境即可感受耶誕氛圍。

藝境中的布置品都由技優國手設計及製作，為了增加師生互動，現場除了有超可愛的手作印章及空白明信片，學生還可以直接走入場景，寫下耶誕祝福；此外，團隊還手作設計製作扭蛋機，也可讓師生獲取每日限量的耶誕手繪貼紙。