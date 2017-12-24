馳騁山林150年 森鐵雄風依舊繚繞

行政院雲嘉南區聯合服務中心、農業委員會、林務局、嘉義林區管理處、台灣鐵路管理局、嘉義市政府、嘉義縣政府、各級民意代表及締結32年的日本大井川姊妹鐵道等各界，在北門驛參與盛大活動。

阿里山森林鐵路150週年慶祝活動，從嘉義市區的北門驛到阿里山上，一路散發森鐵的故事，竹崎高中阿里山青年大使團講述鐵道故事、來自海拔將近1600公尺的阿里山鄉十字國小學童，唸唱原汁原味的十字路之歌，一起頌揚森鐵雄風。

在眾多鐵道迷和國內外遊客的見證下，森林鐵道與社區的故事、傳頌森鐵雄風的山林之歌一幕幕上演，「阿里山百年記憶」和「返鄉」的2部電影也將在晚間露天放映，隨著畫面重溫檜木之鄉與木材之都的榮景。

行政院農業委員會主任委員林聰賢指出，阿里山林場從1978年起不再伐木，阿里山森林鐵路和珍貴的林業文化，在文化觀光、自然保育等都是國寶級資產，森鐵促進了山村經濟，創造國內外觀光客難忘的共同記憶，這正是森鐵永續發展的新價值。

林聰賢表示，今年6月行政院核定，由林務局成立專責單位營運發展阿里山森鐵，籌設阿里山林業鐵路及文化資產管理處，整合林業文化資產與高山森鐵技術，以帶狀串聯阿里山國家森林遊樂區、國家公園和風景區、民間遊樂區、沿線車站景點、嘉義市林業文化園區、檜意森活村、車庫園區及北門驛，打造生態文化旅遊新軸線、帶引深度體驗，振興在地經濟。1061224