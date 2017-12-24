陸明年房市調控 不動搖不放鬆

中新社報導，針對明年眾所關切的房市調控政策，王蒙徽23日在全國住房城鄉建設工作會議做以上宣示。

王蒙徽並強調，為貫徹中央經濟工作會議的最新部署，明年房市堅持「調控目標不動搖、力度不放鬆」，完善促進房市平穩健康發展的長效機制，保持房市調控政策的連續性和穩定性，抓好房市分類調控，促進房市平穩健康發展。

（中央社台北24日電）中國住建部部長王蒙徽23日表示，明年將針對大陸房地產市場各類需求實行差別化調控政策，「滿足首套剛需、支持改善需求、遏制投機炒房」。同時，「去庫存」將深入到縣域的新階段。

北京大學房地產法研究中心主任樓建波指出，房市平衡發展的調控目標不會變。只有落實「因城施策」的差別化調控，才能實現調控政策的連續性和穩定性，而具體舉措則會隨著市場走向進行適度調整。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進預估，滿足首套（首次購屋）剛需導向不變，支持改善性需求方面政策或略有放寬，不排除對首套房和二套房的認定、普通住房和非普通住房的劃分等方面進行政策微調的可能。

報導指出，去庫存依然是2018年大陸房市調控的重要工作之一。王蒙徽指出，庫存仍然較多的部分三四線城市和縣城要繼續做好去庫存工作。

嚴躍進指出，房市去庫存分為三個階段：2015年前基本是一二線重點城市郊區市場去庫存；2016年至2017年是地級市（三線城市）去庫存；2018年，將迎來縣域去庫存的階段。

考慮到縣城經濟在全國城市經濟中的比重仍較大，嚴躍進稱，縣城去庫存對全國房地產市場交易有積極的托底作用，同時也防範了市場交易大幅下滑的風險。

專家指出，商業地產的庫存積壓風險比住宅庫存更高，2018年的工作重點不僅是住宅房屋去庫存，關鍵更是商業地產的去庫存。1061224